CHP'de Ricciardone görüşmesi ardından Loğoğlu söylentileri

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone görüşmesi partide rahatsızlık yarattı. Kılıçdaroğlu’nun, ziyaretten kurmaylarına ve Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu’na haber vermeden gerçekleştirdiği söyleniyor. Kulislerde, Loğoğlu’nun istifa edeceği iddia edildi. Ancak, Loğoğlu kanadından istifa söylentileri yalanlandı.

Kılıçroğlu’nun, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ile görüşmesi CHP içinde mini bir krize yol açtı. Alınan bilgilere göre, ziyarette, Türkiye-Amerika ilişkileri üzerine geniş bir değerlendirme yapıldı. Kılıçdaroğlu’nun Amerika’ya planladığı ancak “muhatap bulunamadığı” iddiasıyla ertelenen ziyaret konusunda Büyükelçi bilgi verdi. Büyükelçi’nin “Kurmaylarınızın ABD seyahati sonrası yaptığı açıklamalara üzüldük. Sizi ABD’de ağırlamak isteriz. Sizin, ABD’de muhatap bulamamanız gibi bir durum söz konusu olamaz” dediği öne sürüldü. Kılıçdaroğlu’nun, Loğoğlu olmadan gerçekleştirdiği görüşme parti içinde yankılandı. ‘Sarıgülcü’, ‘Tekinci’ yorumları yapıldı. Loğoğlu’nun; Sarıgül’e destek vermesi, izlediği politikalar eleştiri konusu oldu. Loğoğlu’nun iki gündür genel merkeze uğramadığı iddia edildi.

Ancak, Loğoğlu kanadı, bu iddiaların tümünü yalanladı. İki gündür genel merkezde çalışma yaptıkları açıklandı. Kılıçdaroğlu’nun ziyaret sonrasında görüşmeye ilişkin bilgi verdiği de belirtildi.