Kılıçdaroğlu: PKK, Binali Bey'e değil, bana saldırdı; teröristlere kucak açan, çadır mahkemeleri kuran sizsiniz!

Cumhuriyet gazetesinin yazar ile yöneticilerinin ve HDP milletvekillerinin tutuklamasının ardından başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Başbakan Binali Yıldırım arasındaki tartışma devam ediyor. Son olarak Kılıçdaroğlu, kendisine "Ey Kılıçdaroğlu demokrasiye sahip çıkmak için teröre sahip çıkmayalım" diyen Yıldırım'a "PKK Binali Yıldırım Bey'e saldırmadı, bana saldırdı. Teröre ve teröristlere kucak açanlar, çadır mahkemeleri kuranlar sizsiniz!" diye cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"PKK Binali Yıldırım Bey'e saldırmadı, bana saldırdı. Teröre ve teröristlere kucak açanlar, çadır mahkemeleri kuranlar sizsiniz!

"Hakimleri savcıları PKK'nın ayağına siz götürdünüz. FETÖ'yü besleyen, istedikleri her şeyi veren sizsiniz? Türkiye yönetilmiyor savruluyor!"

Başlangıçı Kılıçdaroğlu yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminden bu yana gerçekleşen Cumhuriyet gazetesinin yazar ile yöneticileri, HDP milletvekilleri ve akademisyenlerin tutuklanmasıyla ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım'a de seslendi. Kılıçdaroğlu, "Sayın Yıldırım'a çok açık ve net çağrı yapıyorum. Demokrasiye sahip çıkınız, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkınız, medya özgürlüğüne sahip çıkınız! Cumhuriyet gazetesi ne yaptı? Bir yerlere bomba mı yerleştirdi? Yöneticileri FETÖ'yle işbirliği mi yaptılar? 'Benim dediğim gibi yazacaksın, benim dediğim gibi düşüneceksin, benim dediğim gibi konuşacaksın, davranacaksın' böyle anlayış demokrasilerde yoktur, o diktalarda vardır. Diktatörü de istemiyoruz" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP milletvekilleri ve Cumhuriyet çalışanlarının tutuklanmasına ilişkin yaptığı "Demokrasiye sahip çık" çağrısına yanıt vererek, "Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki 'Demokrasiye sahip çıkın'. Ey Kılıçdaroğlu; demokrasiye elbette sahip çıkacağız. Demokrasiye birlikte sahip çıkacağız ama demokrasiye sahip çıkmak için teröre sahip çıkmayalım. Demokrasiye sahip çıkmak, teröre sahip çıkmamakla olur" dedi.

Erzincan'da Et ve Süt Kurumu kombinasının açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşmaya yapan Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle; Ülkemizin geleceğini karartmak isteyenlere karşı 79 milyon vatandaşımız gereken dersi veri.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminden bu yana gerçekleşen Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticileri, HDP milletvekilleri ve akademisyenlerin tutuklanmasıyla ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım'a de seslendi. Kılıçdaroğlu, "Sayın Yıldırım'a çok açık ve net çağrı yapıyorum. Demokrasiye sahip çıkınız, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkınız, medya özgürlüğüne sahip çıkınız! Cumhuriyet gazetesi ne yaptı? Bir yerlere bomba mı yerleştirdi? Yöneticileri FETÖ'yle işbirliği mi yaptılar? 'Benim dediğim gibi yazacaksın, benim dediğim gibi düşüneceksin, benim dediğim gibi konuşacaksın, davranacaksın' böyle anlayış demokrasilerde yoktur, o diktalarda vardır. Diktatörü de istemiyoruz" diye konuştu.