Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'a: Diktatörü istemiyoruz; demokrasiye sahip çıkınız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminden bu yana gerçekleşen Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticileri, HDP milletvekilleri ve akademisyenlerin tutuklanmasıyla ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım'a de seslendi. Kılıçdaroğlu, "Sayın Yıldırım'a çok açık ve net çağrı yapıyorum. Demokrasiye sahip çıkınız, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkınız, medya özgürlüğüne sahip çıkınız! Cumhuriyet gazetesi ne yaptı? Bir yerlere bomba mı yerleştirdi? Yöneticileri FETÖ'yle işbirliği mi yaptılar? 'Benim dediğim gibi yazacaksın, benim dediğim gibi düşüneceksin, benim dediğim gibi konuşacaksın, davranacaksın' böyle anlayış demokrasilerde yoktur, o diktalarda vardır. Diktatörü de istemiyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticilerinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse başka bir gerekçe aramasın. 'Yargı bağımsızlığıymış, yargıya müdahale edemiyoruz' gibi gerekçelerin arkasına kimsenin sığınmaya hakkı yoktur. Çünkü bilinmektedir ki yargı siyasi otoriteden talimat alarak karar vermektedir" dedi.

İzmir'de iki gündür süren CHP'li Belediye Başkanları Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, programının öğleden sonraki bölümünü iptal edip Ankara'da parti yönetimini toplama kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özellikle Cumhuriyet gazetesine yönelik tutuklamalara büyük tepki gösterdi.

"Yargı siyasi otoritedn talimat alarak karar veriyor"

Konuşmasına "9 gazeteci arkadaşın tutuklanması asla kabul edilecek bir eylem değildir" sözleriyle başlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse başka bir gerekçe aramasın. 'Yargı bağımsızlığıymış, yargıya müdahale edemiyoruz' gibi gerekçelerin arkasına kimsenin sığınmaya hakkı yoktur. Çünkü bilinmektedir ki yargı siyasi otoriteden talimat alarak karar vermektedir. Daha önce incelenmiş, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görüşü ortaya çıkmış, denetim elemanının görüşü ortaya çıkmışken, olayı yeniden kaşıyarak 9 kişiye önce gözaltı, sonra hapse atmak bizim kabul edeceğimiz uygulama değimdir" dedi.

Türkiye'nin itibarının büyük ölçüde zedelendiğini belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Şu anda dünya ayaktadır 'Ne oluyor Türkiye'de' diye soruyorlar. Milletvekilini hapse atarsın, gazeteciyi, öğretmeni, üniversite hocasını hapse atarsın. Ne olacak bu ülkenin hali? Herkesin hapiste olduğu bir Türkiye mi daha saygındır yoksa herkesin özgür olduğu bir Türkiye mi daha saygındır" diye konuştu.

Başbakan'a seslendi

Başbakan Binali Yıldırım'a de seslenen Kılıçdaroğlu, "Sayın Binali Yıldırım'a çok açık ve net çağrı yapıyorum. Demokrasiye sahip çıkınız, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkınız, medya özgürlüğüne sahip çıkınız! Cumhuriyet gazetesi ne yaptı? Bir yerlere bomba mı yerleştirdi? Yöneticileri FETÖ'yle işbirliği mi yaptılar? Yıllarını bu alanda mücadeleyle geçiren gazetecileri, yazarları hapsi atmak ne zamandan beri yargı bağısızlığının arkasına sığınılarak anlatılmaya çalışılıyor? Yargının ayak bağı olarak telaffuz edildiği yerde yargı bağımsızlığı yoktur. Medyası özgür olmayan toplumun kendisinin özgür olması mümkün değildir. Son derece rahatsızız. Görüşü ne olursa olsun bütün gazetecilerin özgür olması lazım. Herkes düşüncesini özgürce ortaya koymalıdır. Böyle olmazsa demokrasi olmaz. 'Benim dediğim gibi yazacaksın, benim dediğim gibi düşüneceksin, benim dediğim gibi konuşacaksın, davranacaksın' böyle anlayış demokrasilerde yoktur, o diktalarda vardır. O yüzden darbeden sonra dedim ki 'Ne darbe ne dikta tam demokrasiyi istiyoruz biz.' Darbeyi de istemiyoruz, diktayı da istemiyoruz. Diktatörü de istemiyoruz. Biz kendi ülkemizde barış içinde kardeşçe bir arada yaşamak istiyoruz. Çekin elinizi vatandaşın, gazetecilerin, öğretmenlerin, sanatçıların yakasından çekin! Bu ülkenin huzura ihtiyacı var arkadaşlar" diye konuştu.