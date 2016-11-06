Başbakan: Ey Kılıçdaroğlu demokrasiye sahip çıkmak için teröre sahip çıkmayalım

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP milletvekilleri ve Cumhuriyet çalışanlarının tutuklanmasına ilişkin yaptığı "Demokrasiye sahip çık" çağrısına yanıt vererek, "Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki 'Demokrasiye sahip çıkın'. Ey Kılıçdaroğlu; demokrasiye elbette sahip çıkacağız. Demokrasiye birlikte sahip çıkacağız ama demokrasiye sahip çıkmak için teröre sahip çıkmayalım. Demokrasiye sahip çıkmak, teröre sahip çıkmamakla olur" dedi.

Erzincan'da Et ve Süt Kurumu kombinasının açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşmaya yapan Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle; Ülkemizin geleceğini karartmak isteyenlere karşı 79 milyon vatandaşımız gereken dersi veri.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminden bu yana gerçekleşen Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticileri, HDP milletvekilleri ve akademisyenlerin tutuklanmasıyla ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım'a de seslendi. Kılıçdaroğlu, "Sayın Yıldırım'a çok açık ve net çağrı yapıyorum. Demokrasiye sahip çıkınız, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkınız, medya özgürlüğüne sahip çıkınız! Cumhuriyet gazetesi ne yaptı? Bir yerlere bomba mı yerleştirdi? Yöneticileri FETÖ'yle işbirliği mi yaptılar? 'Benim dediğim gibi yazacaksın, benim dediğim gibi düşüneceksin, benim dediğim gibi konuşacaksın, davranacaksın' böyle anlayış demokrasilerde yoktur, o diktalarda vardır. Diktatörü de istemiyoruz" diye konuştu.