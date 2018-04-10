Kılıçdaroğlu perşembe günü İyi Parti'yi ziyaret edecek

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki perşembe günü İyi Parti’yi ziyaret edeceğini, cumartesi günü de Hatay'a gideceğini söyledi.



CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK sonrasında parti binasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tezcan, Tezcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderlerle ne zaman görüşeceği sorusuna “Perşembe günü saat 10.30’da İYİ Parti’yi ziyaret edeceğiz” diye yanıt verdi. Tezcan, Kılıçdaroğlu’nun Hatay ziyaretinin önümüzdeki cumartesi gerçekleşeceğini bildirerek, “Hatay programı cumartesi günü. Hatay’ı ziyaret edecek. Reyhanlı, Kırıkhan ve Hatay çevresinde incelemelerini sürdürecek” dedi.