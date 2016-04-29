Kılıçdaroğlu: Parti programı açık, dokunulmazlıklara nasıl hayır deriz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlık tartışmalarıyla ilgili olarak, "Parti programımız gayet açık. Orada dokunulmazlıkların kaldırılması varken nasıl hayır deriz. Dokunulmazlıkların kaldırılması bu haliyle Anayasa'ya aykırı. Anayasa'ya uygun olması için görüşmelerimiz oldu" dedi

"Siyasi iktidarın Türkiye'nin geleceğini düşünmeleri gerekir. Aşırı kutuplaşma toplumda derin yaralara sebep olabilir" diyen Kılıçdaroğlu, "Partiler bir araya gelip dokunulmazlık meselesine çözüm bulabilirdi. Bülent Ecevit döneminde Anayasa'nın 65 maddesi değişti. Koalisyon döneminde büyük bir uzlaşma yaşandı" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu Gündem Siyaset'te Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ve Habertürk Gazetesi Yazarı Yavuz Semerci'nin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;



"Dokunulmazlıklar konusunda 'kürsü dokunulmazlığı dışında dokunulmazlık olmasın' deniyor. Biz bunu zaten kabul ettik. Düşünce özgürlüğü bağlamında, siyaset bağlamında bir dokunulmazlık olmalı. Birden bire dokunulmazlıkların gündeme gelmesinin arkasında başka bir düşünce yatıyor. Milletvekili dokunulmazlığı belli konularla sınırlanmalı."



"Şunun yanıtını Davutoğlu'ndan alamadım; Gelen öneri ile benim dokunulmazlığım kalkıyor ama Başbakan Davutoğlu'nun dokunulmazlığı kalkmıyor. Neden?"

"Bizim vekillerimiz asla kavga etmiyor"

"Bugün parlamentoda kavga oluyor. En çok üzülenlerden biri de benim. Bizim vekillerimiz asla kavga etmiyor. Parlamentoyu bu noktaya kimler getirdi? Neden Meclis sürekli kavga eder bir görünümde?"

"Parti programımız gayet açık. Orada dokunulmazlıkların kaldırılması varken nasıl hayır deriz. Dokunulmazlıkların kaldırılması bu haliyle Anayasa'ya aykırı. Anayasa'ya uygun olması için görüşmelerimiz oldu."

"Siyasi iktidarın Türkiye'nin geleceğini düşünmeleri gerekir. Aşırı kutuplaşma toplumda derin yaralara sebep olabilir. Partiler bir araya gelip dokunulmazlık meselesine çözüm bulabilirdi. Bülent Ecevit döneminde Anayasa'nın 65 maddesi değişti. Koalisyon döneminde büyük bir uzlaşma yaşandı."

"Cumhurbaşkanı'nı anayasal sınırlara çekilmesi için zorlamamız lazım. Bu sadece benim görevim değil. Tarafsız değil Cumhurbaşkanı. AK Parti'nin Eş Genel Başkanı pozisyonunda. Tarafsız davranacağına dair Cumhurbaşkanı yemin etti. Yemin ettikten sonra ona herkesin uyması lazım. Tarafsız davranmıyorsunuz demiyorlar. Herkes korkuyor o yüzden ben söylüyorum. Cumurbaşkanı'nı halk seçiyorsa bu Anayasa'yı da halk seçti."

Anayasa Mahkemesi'nde el sıkmama fotoğrafı

"Elimi sıknmasını beklemiyordum. Biz makama saygılıyız. Eleştiririz ama saygıda kusur etmiyoruz. Biz Erdoğan'ın kininin tutsağı olduğunu bildiğimiz için gelip geçeceğini biliyorduk. Gazeteciler de tahmin ediyordu. Fotoğraf çekmek için konumlandığı yer başka bir yerdi."

CHP neden iktidar olamıyor?

"Algıyı bilemiyorum ama şunu bilmemmiz lazım. Türkiye'nin en temel problemlerine en sağlıklı çözümü CHP getirmiştir. Bizim belediyelerde asgari ücret bin 500 lira. Bir toplumu kısa sürede değiştirmek kolay değil."

"Bizim söylemlerimizi diğer 3 parti de taklit etti. Anadolu'nun içi boşaldı şu anda. Bu tabloyu bu acıyı bizim halkımız hak etmiyor. 78 milyonluk bir kitleye sizin kendi programınızı bire bir anlatmanız imkansız. Örgütlerimiz bir yere kadar anlattı. Ama televiyonlar var. Biz bazı yerlere girmeye zorlanıyoruz. Seçim meydanlarında çağrı çaptım. Sürekli CHP'yi kötüleyen kanallar var. Cesaret edip bizi kendi kanallarına çıkaramadılar."

"Bazı gazeteler var ki, CHP haberi birinci sayfada çıkmaz. Hükümeti eleştiren gazeteciler işinden oldu. Kanallar kapatıldı. Medyanın muhalif tavrı son yıllarda kaybolmuştur. Bütün gazeteler demokrasinin gücü olmalıdır. "

Laiklik tartışması

"Madem ki hiçbir çevreden destek almadı o koltuktan ayrılmalı. Bu sözü söylediğinde Cumhurbaşkanı'nı temsil ediyordu. Türkiye'nin temelde bir ahlak sorunu var."

"Bu ülkede hiç kimse inancında dolayı ötekileştirilmiyorsa bizim için sorun yok. Geçmişte laikliği dinsizlik olarak söylediler. En sonunda bir MHP milletvekili açık açık söyledi. "CHP'ye dinsiz parti diyorlar" dedi. Laiklik bütün inançların güvencesidir. Bunun kuralları vardır. Kimse buna karşı çımıyor. Osmanlı'da da şu ya da bu şekilde laiklik vardı. Bunun arkasına sığınarak yeni bir şey yapmak istediler. Bunun daha tartışılması lazım. Toplumun bunu iyi anlaması lazım. Ortodoğu bataklığına bakın. Laik düzen olmadığı için bu şekildeler. Bizde de mezhepler var. Müslümanlığın gereği de budur. Müslümanlık da başkasının inancına müdahale etmemektir. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bu konuda doğrudur. Laiklik aynı zamanda tasavvuf geleneğinin de güvencesidir. Biz bukültürü ancak laiklikle koruyabiliriz. Vehhabi kültürü Türkiye'ye getirilmek isteniyor."

Kaset iddiaları

"Kaseti izlediğini gördüm. Kendisine o kaseti izletenler Erdoğan'ı kayıt altına alıyor. Kaseti Erdoğan'a gönderenlerin 'paralel yapı' olduğuna inanmıyorum. O dönem Başbakan'dı. Bir Başbakan'a o görüntüleri izlemek yakışır mı? Erdoğan tarafından kaseti bulun talimatı MİT'e verilmedi. Erdoğan'ın bilgisi dahilisi dahilinde yapılmıştır. Baykal kaaseti ile ilgili bir kumpas var ve bu doğru. Sayın Baykal'da kaseti kimin servis ettiğini biliyor. Biri bana bu kaseti izletse derhal onu görevden alırdım. En yetkili kaynak "Bize bu talimat gelmedi" demiştir. Bu kasette başka birisinden de bahsediliyor. "2 gün daha beklersek daha net görüntüler elde edeceğiz" diyor."

"Baykal, Erdoğan ile görüşmeden önce izin istedi. Ben bu görüşmenin kendisine zarar vereceğini de söyledim. Baykal Türk siyasetinden önemli bir aktördür. İlkeleri doğruları olan bir siyasetçidir."

"Türkiye'den din eksenli siyaset yapılıyor. Cami avlusunda siyaset yapılıyor. Şu anda Türkiye'de CHP dışında muhalefet yapan yok. Plan ve bütçe komisyonu dışında hiçbir komisyon çalışmıyor. Her şeyden önce ülkemizde demokrasi sorunu var. Hiçbir AK Parti milletvekili Erdoğan'ı eleştiremez. Orada dikta yönetimi olduğu için Türkiye'de sorun var."

Karaman'daki istismar davası

"Karar sorun değil ama Ensar'ın yıpranmaması için yargıya yapılan baskı görülüyor."

Türkiye'nin dış politikası

"Başbakan olsam bütün Ortadoğu'daki sorunlar olmazdı. Bütün ülkeler ile temasa geçeriz. Asla düşmanlık olmayacağını söyleriz."

"Devletin elindeki istihbaratlara göre PYD terörist bir örgüttür".

"Angajman kuralları vardır ve bunun aşılmaması gerekir."

"Dindar anayasa"



"Meclis Başkanı'nın konuşması sonrası Türkiye'nin ortak tepkisi ortaya çıktı."

Ergenekon ve Balyoz davaları

"Keşke şu sorulsaydı. "Siz savcı olarak bu davada beraat edenleri nasıl karşılıyorsunuz" Her şeye rağmen dürüst hakimler tüm bu olanları gün yüzüne çıkardı."

Baykal'ın Davutoğlu'nu alkışlaması

"Sayın Baykal'ın Başbakan'ı alkışlaması doğrudur."