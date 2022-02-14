Kılıçdaroğlu’nun “yolsuzluk” iddiaları ile gündeme gelen projeyle ilgili bazı alanlar için “acele kamulaştırma kararı” alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tek imza ile 6 milyar TL çeteye peşkeş çekiliyor" açıklamasıyla gündeme gelen Bandırma- Bursa- Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ile ilgili bazı alanlar için acele kamulaştırma kararı alındı.

Resmî Gazete'de yayımlanan kararda, "Bandırma- Bursa- Yenişehir Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi’nin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması ve dış kaynaklı kredi temininde aksama yaşanmaması amacıyla proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve ekli harita ile listede bulundukları yer ve ada /parsel numaraları gösterilen taşınmazlar ile muhdesatın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. Maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak’ta yayımladığı videoda elindeki belgeyi göstererek, "3 Nisan 2018. Bir açık ihale yapılır. Bu ihaleye 15 firma katılır. İhalenin bedeli 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez. Neden beşli çeteden değil. İhale iptal edilir. 21 Ağustos 2020’de ihale yeniden açılır. Aynı iş bu kez 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya beşli çeteye peşkeş çekilir. Saraydaki şahıs ne için imza atıyor anladınız mı. Tek imza ile 6 milyar TL çeteye peşkeş çekiliyor. açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu belgeyi göstererek anlattı: Saraydaki şahıs ne için imza atıyor anladınız mı, tek imza ile 6 milyar TL çeteye peşkeş çekiliyor

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu’nun, "Tek imza ile 6 milyar TL çeteye peşkeş çekiliyor" dediği Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaniye Demiryolu İhalesi sürecinde neler yaşanmıştı?