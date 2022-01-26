Kılıçdaroğlu’nun, "Tek imza ile 6 milyar TL çeteye peşkeş çekiliyor" dediği Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaniye Demiryolu İhalesi sürecinde neler yaşanmıştı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tek imza ile 6 milyar TL çeteye peşkeş çekiliyor" sözleriyle Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaniye Demiryolu İhalesi'ni yeniden gündeme getirdi.

Temeli 10 yıl önce atılan, bugüne kadar tamamlanamayan Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı’nın ihale süreci daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınmıştı.

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı’nın temeli dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla 2012 yılında Bursa Mudanya yolu Balat mevkiinde atılmıştı.

Meclis gündemine taşındı

İyi Partili Lütfü Türkkan 3 Nisan 2018'de yapılan ihalede projenin 3 Nisan 2018’de yapılan ihalesi 2,5 Milyar TL bedelle verilirken 22 Ağustos 2020’de gerçekleşen ihale bedeli 9.4 Milyar TL’ye yükseldiğini söylemişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun cevaplaması istemiyle bir soru önergesi veren Türkkan 2023’te hizmete girecek bir proje için 21/b şartlarının olmamasına karşın ihalenin neden davet usulü gerçekleştirildiğini sormuştu:

-Proje'nin başlangıç tarihi 2008 - 2025 yılları arası olarak belirlenmiştir. Başlangıç tarihi oldukça geniş tutulan proje için Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı yatırım programında olmamasına rağmen neden 22 Ağustos 2020’de acele bir şekilde ihaleye çıkılmıştır?

-2008’de projelendirilen demiryolu hattı inşaatının başlangıcı için geniş bir zaman aralığı belirlenmiştir. Projenin ilk ihalesi 3 Nisan 2018'de yapılmış ancak ihale bir takım usulsüzlüklerden dolayı iptal edilmiştir. Yapımı için geniş bir zaman aralığı tanınan projenin 22 Ağustos 2020 tarihli ihalesi Kamu İhale Kanunu (KİK) 21/b'nin şartlarını taşımamaktadır. 2023’te hizmete girecek olan söz konusu proje için KİK 21/b'ye başvurulmasının sebebi nedir?

-Projenin 3 Nisan 2018’de yapılan ihalesi 2,5 Milyar TL bedelle verilirken 22 Ağustos 2020’de gerçekleşen ihale bedeli 9.4 Milyar TL’ye yükselmiştir. 3 Nisan 2018‘deki dolar kuru 3,97 TL'dir. 22 Ağustos 2020'deki dolar kuru ise 7,33 TL'dir. Söz konusu projenin yer aldığı TCDD 2020 Yatırım Programında ise dolar kuru 6 TL’ye sabitlenmiştir. İki ihale arasındaki dolar kuru farkı 2 kat bile değilken, ihale bedelleri arasındaki fark neden 4 kata yakındır?

-İhaleye davet edilen beş firma hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Neden Aynı niteliğe sahip diğer firmalar ihaleye neden davet edilmemiştir?

-TCDD'nin 8’inci kez revize edilen yatırım programına dahil edilen söz konusu projenin yapım maliyeti 3 milyon 612 bin TL olarak belirlenmesine karşın söz konusu projenin ihalesi niçin belirlenen fiyatın yaklaşık 3 katı daha yüksek bir bedelle ihale edilmiştir?

-Bakanlığınızın bütçesi yaklaşık olarak 29 Milyar TL olmasına karşın, toplam bütçenizin 3’te birine tekabül eden söz konusu demiryolu yapım işi için finansman nasıl sağlanacaktır? Söz konusu proje için dış kredi kullanılacak mıdır?

-Bakanlığınız söz konusu projenin finansmanını öz kaynaklarla karşılayacak ise 2019 ve 2020 içerisinde ödenek yetersizliğinden durdurulan projeler için neden istenilen kaynak sağlanamamıştır?

-Söz konusu demiryolu projesi Yüksek Hızlı Tren Hattı yerine niçin Yüksek Standartlı Demiryolu olarak tercih edilmiştir?

-İhaleyle kamuyu zarara uğratılmış mıdır?

İhaleyi Kalyon İnşaat kazandı

Son olarak geçen yıl ağustos ayında Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 201 kilometrelik Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini işi ihalesi yapıldı. İhaleyi, 9 milyar 449 milyon liralık teklifi Kalyon İnşaat kazandı.

Kalyon İnşaat Dünya Bankası’nın, Aralık 2018’de yayımladığı rapora göre dünyada en çok kamu ihalesi alan 10 şirketten birisi konumunda. Türkiye menşeili diğer şirketler ise Limak, Cengiz, Kolin ve MNG.

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu belgeyi göstererek anlattı: Saraydaki şahıs ne için imza atıyor anladınız mı, tek imza ile 6 milyar TL çeteye peşkeş çekiliyor