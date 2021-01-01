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Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Çepni'den Erdoğan'a: Hani yaratılanı yaratandan ötürü seviyordunuz?

01 Ocak 2021 20:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Nuray Çepni, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'deki başörtülü kadınlara 'vitrin mankeni' benzetmesine tepki gösterdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Çepni şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ak Parti Genel Başkanı
Siz hani yaradılanı seviyordunuz, yaradandan ötürü.
Yoksa yaradılan başörtülü, sadece bana oy verirse mi severim diyorsunuz.
Siz Merak etmeyin, sevmediğiniz yaradılanlar günden güne çoğalıyor"

Tıklayın: Erdoğan'dan 'Fikri Sağlar' açıklaması: Bu zat artık bu çağda yaşamıyor, CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansımasıdır

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