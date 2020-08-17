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Politika

Kılıçdaroğlu'nun avukatından Erdoğan'ın açtığı tazminat davasına ilişkin açıklama: Doğru söylediğini ispatlayacağız, hodri meydan!

17 Ağustos 2020 23:41

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı 2 milyon TL'lik tazminat davasına Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tepki gösterirken, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken, aynaya bakarak, yalancı ve müfteri tanımlaması yapanları kamuoyu çok iyi biliyor. Kılıçdaroğlu’nun doğru söylediğini yine ispatlayacağız" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajdaki sözlerine akşam saatlerinde dava açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Erdoğan ailesinin yurt dışında serveti olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'na 2 milyon TL'lik dava açtıklarını duyurdu.

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