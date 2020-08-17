Kılıçdaroğlu'nun avukatından Erdoğan'ın açtığı tazminat davasına ilişkin açıklama: Doğru söylediğini ispatlayacağız, hodri meydan!

Kılıçdaroğlu ve Avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı 2 milyon liralık tazminat davasıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na kendisine ve ailesine iftira attığı iddiasıyla açtığı tazminat davasına ilişkin konuşan Çelik, CHP Genel Başkanı'nın doğru söylediğini belirterek, "Hodri meydan" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel aracılığıyla açılan tazminat davasına ilişkin eleştiriler yönelten Çelik, "Yaşamları yalan, iftira, entrika, para üzerine kurulu olanları, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken, aynaya bakarak, yalancı ve müfteri tanımlaması yapanları kamuoyu çok iyi biliyor. Kılıçdaroğlu’nun doğru söylediğini yine ispatlayacağız! Hodri Meydan! Var mı cesaretiniz?" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri bugün Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajında şunları söylemişti:

"Mutfakta yangın var. Yurttaş, izlenen kötü siyasetin bedelini öder hale geldi. AKP’den beslenen dar bir çevre hariç AKP seçmeni de bu halde. AKP’den beslenenler memnun, dolar arttıkça onların gelirleri de artıyor. Erdoğan’ın serveti de artıyor. 83 milyon bir avuç insana çalışıyor. AKP’li bunu görüyor, mutfağında, tenceresinde görüyor. Erdoğan’a “Damadı görevden al” diyorum ama bir şey daha söyleyeyim. Erdoğan ailesi memleketi seviyorsa yurt dışındaki servetini Türkiye’ye getirsin. Milyarlarca paraları var. Şunun için eminim: Trump, “Senin servetini, mal varlığını inceleyeceğiz, aklını başına al” dediğinde Erdoğan hiç sesini çıkarmadı.

Erdoğan ailesinin Türkiye’ye vergi açısından da ihanet ettiğini çok iyi biliyoruz. Man Adası’ndaki olay buydu. Vergi cennetlerinden gelecek paranın vergilendirilmesini sağlayacak kararname 2006 yılından bu yana çıkarılmıyor (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 30/7). Çünkü Erdoğan ailesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne vergi ödemek istemiyor.

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