Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın açtığı tazminat davasına tepki: Davayı ABD Kongresi'ne açıp 2 milyon dolar istemen gerekiyordu!

Resmi Twitter adresinden konuya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik askeri operasyonuna karşı ABD Kongresi'nin Ekim 2019'da alt meclisi Temsilciler Meclisi'ne sunulan yaptırım yasa tasarısında Erdoğan'ın mal varlığı hakkında da bir rapor istenmesini hatırlatarak şunları yazdı:

"ABD Kongresi; 'mal varlığını araştırırım' dediğinde gıkı çıkmayan Erdoğan, ben paralarını yurda getir dediğimde 2 milyon TL’lik tazminat davası açmış. Hem davanın adresi hem de istenen para yanlış! Davayı ABD Kongresi'ne açıp, 2 milyon TL değil 2 milyon dolar istemen gerekiyordu!"