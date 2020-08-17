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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın açtığı tazminat davasına tepki: Davayı ABD Kongresi'ne açıp 2 milyon dolar istemen gerekiyordu!

17 Ağustos 2020 22:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkında açtığı 2 milyon liralık tazminat davasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hem davanın adresi hem de istenen para yanlış! Davayı ABD Kongresi'ne açıp, 2 milyon TL değil 2 milyon dolar istemen gerekiyordu!" dedi. 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajdaki sözlerine akşam saatlerinde dava açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Erdoğan ailesinin yurt dışında serveti olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'na 2 milyon TL'lik dava açtıklarını duyurdu.

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