Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın açtığı tazminat davasına tepki: Davayı ABD Kongresi'ne açıp 2 milyon dolar istemen gerekiyordu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkında açtığı 2 milyon liralık tazminat davasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hem davanın adresi hem de istenen para yanlış! Davayı ABD Kongresi'ne açıp, 2 milyon TL değil 2 milyon dolar istemen gerekiyordu!" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajdaki sözlerine akşam saatlerinde dava açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Erdoğan ailesinin yurt dışında serveti olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'na 2 milyon TL'lik dava açtıklarını duyurdu.
Resmi Twitter adresinden konuya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik askeri operasyonuna karşı ABD Kongresi'nin Ekim 2019'da alt meclisi Temsilciler Meclisi'ne sunulan yaptırım yasa tasarısında Erdoğan'ın mal varlığı hakkında da bir rapor istenmesini hatırlatarak şunları yazdı:
"ABD Kongresi; 'mal varlığını araştırırım' dediğinde gıkı çıkmayan Erdoğan, ben paralarını yurda getir dediğimde 2 milyon TL’lik tazminat davası açmış. Hem davanın adresi hem de istenen para yanlış! Davayı ABD Kongresi'ne açıp, 2 milyon TL değil 2 milyon dolar istemen gerekiyordu!"
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