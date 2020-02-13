Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Hodri meydan, biz de Genel Başkan adına karşı tazminat davası açıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu hakkında açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davası hakkında Twitter'dan açıklama yaptı.

Erdoğan, grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

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Ne olmuştu?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 11 Şubat Salı günü, partisinin grup toplantısında eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'un askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasını düzenleyen yasa tasarısına ilişkin yaptığı açıklamaları ardından yeniden alevlenen 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır" ifadelerini kullanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözlerine, "FETÖ’nün siyasi ayağı FETÖ’cülerin devirmeye çalıştıkları siyasetçi midir, yoksa yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir? FETÖ’nün siyasi ayağı FETÖ’nün darbe gecesi öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir, yoksa yol verdiği siyasetçi midir?" sorularını yönelten Erdoğan, "Nereye bakarsan bak, FETÖ'nün siyasi ayağı Bay Kemal'in yatak odasına girmiş haberi yok!" şeklinde karşılık vermişti.