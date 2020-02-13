Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında "FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan"dır sözlerine 500 bin liralık tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında kullandığı ifadelere yer verildi. Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı FETÖ'nün siyasi ayağı olarak itham ettiğinin belirtildiği dilekçede, "Davalı, eleştiri ile hakaret arasındaki farkı idrak edemediği gibi, sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Davalının konuşmasında ileri sürdüğü hususların tamamı gerçek dışıdır.

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Bu iddialarla ilgili olarak daha önce çeşitli vesilelerle açıklama yapılmış, iddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu vasat zekaya sahip bir kişinin anlayabileceği şekilde izah edilmiştir. Ancak aynı iddiaların tekrarlanmasından anlaşılacağı gibi davalı, gerçeklerle yüzleşmek yerine inandığı yalanların konforunda yaşamayı sürdürmeyi tercih etmektedir" denildi.

"FETÖ'nün örgütsel amaçlarına hizmet etmektedir"

Dilekçede, şunlar kaydedildi: "FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırmak hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek bir FETÖ yöntemidir ve ancak FETÖ'nün örgütsel amaçlarına hizmet etmektedir. Davalı, bugün FETÖ'nün egemen olmadığı özgür bir ülkede yaşıyorsa bunu öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza ve ona destek veren milletimize borçlu olduğunu unutmamalıdır. Öncelikle şu hususu ifade etmek gerekir ki, Kozmik Oda dahil olmak üzere sayın Cumhurbaşkanımızı FETÖ ile ilişkilendirmek hususunda davalı tarafından ileri sürülen tüm hususlar gerçek dışıdır ve iftira mahiyetindedir. Başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleri, bu kararlı mücadele nedeniyle içeride ve dışarıda sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik husumetlerini açık bir şekilde ortaya koymakta tıpkı davalı gibi sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun şahsında Türkiye Cumhuriyeti devletine asılsız ithamlarla saldırmaya devam etmektedirler."

Ne olmuştu?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 11 Şubat Salı günü, partisinin grup toplantısında eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'un askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasını düzenleyen yasa tasarısına ilişkin yaptığı açıklamaları ardından yeniden alevlenen 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözlerine, "FETÖ’nün siyasi ayağı FETÖ’cülerin devirmeye çalıştıkları siyasetçi midir, yoksa yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir? FETÖ’nün siyasi ayağı FETÖ’nün darbe gecesi öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir, yoksa yol verdiği siyasetçi midir?" sorularını yönelten Erdoğan, "Nereye bakarsan bak, FETÖ'nün siyasi ayağı Bay Kemal'in yatak odasına girmiş haberi yok!" şeklinde karşılık vermişti.