Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışı, AKP'de nasıl yankı buldu?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Beş genel başkan cumhurbaşkanlığı adaylığını teklif ederse elbette kabul ederim" çıkışının AKP'de nasıl yankı bulduğunu yazdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Afrika gezisi için Afrika'da olan Selvi, "Gazetecilerin ve AK Partili siyasetçilerin olduğu Meclis’te Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını ortaya attım. İlginç yorumlar geldi" dedi.

Selvi, şöyle devam etti:

"1- Bir bölümü, ‘Ben zaten böyle bir çıkış bekliyordum’ dedi.

2- ‘Bir süredir zaten dile getiriyordu’ diyenler oldu.

3- ‘Sürpriz değil. Zaten bir süredir ben adayım diyordu’ diyenler çoğunluktaydı.

4- Kimi milat verdi. CHP’li Bülent Kuşoğlu’nun açıklaması ile Kılıçdaroğlu’nun adaylık sürecini başlattığını söyledi.

5- Hani 6 lider Parlamenter Sistem’e dönüş için bir araya gelmişti? Hani öncelikleri kimin cumhurbaşkanı olacağı değil, sistem konusuydu? Daha baştan samimi değiller.

Ben ne yaptım? Arada bir başımı bilgiç bir şekilde sallayıp hepsine sen de haklısın dedim."

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TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu: Beş genel başkan cumhurbaşkanlığı adaylığını teklif ederse elbette kabul ederim