Kılıçdaroğlu'nun 2005'te 'Gülen militan yetiştiriyor, araştırılsın' önergesini AKP reddetmiş

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "FETÖ'nün siyasi ekibi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibidir" sözleri gündemdeki yerini korurken, CHP liderinin, Gülen Cemaati'nin devlette kadrolaşmayı amaçladığı ve bu konudaki kaygıların araştırılması gerektiğine yönelik 2005 tarihinde verdiği önergenin, AKP oylarıyla reddedildiği ortaya çıktı.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre; CHP'li 72 milletvekilinin 9 Mart 2005 günü TBMM'ye verdiği önergede Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin de imzası var.



“Gülen Tarikatı'' konulu önergede, “Eğitim alanında kamu gücünden sonra en büyük örgütlenme, Fethullah Gülen okullarıdır. Gülen tarikatının bu okullarda militanlar yetiştirerek, devlette kadrolaşmayı amaçladığı ileri sürülmektedir. Yüzlerce okulun yapımı, binlerce öğretmenin aylığı hangi kaynaktan karşılanmaktadır?'' denildi.

AKP gündeme almadı, hükümsüz kaldı

CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın ilk imza sahibi olduğu önergede, “Gülen'e bağlı okul, yurt ve dershanelerde laik bir eğitim yapılmakta mıdır? Bu konudaki kaygıların araştırılması gerekir'' denildi.



Önce Gazalcı ve 69 milletvekili tarafından TBMM'ye sunulan, daha sonra Birgen Keleş ve Oya Araslı'nın eklenmesi ile 72 imzaya çıkan önergenin 53. sırasında İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 62. sırasında ise Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin imzası bulunuyor.



Önergeyi imzalayan 72 isimden Kılıçdaroğlu dışında halen TBMM'de milletvekili olarak bulunan hiçbir ismin kalmaması da dikkat çekti. Önergede İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sivas Milletvekili Nurettin Sözen, Türk-İş eski Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Bayram Meral'in de imzası yer aldı.



Önerge o dönem meclis çoğunluğunu oluşturan AKP tarafından gündeme alınmayınca, hükümsüz kaldı.