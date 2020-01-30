Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki: Türk milletinin yazdığı tarihi, bayrak yırtma densizliği ile silemezsiniz

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurtuluş Savaşı'nda ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda yüce Türk milletinin yazdığı tarihi, kürsülerde bayrak yırtma densizliği ile silemezsiniz. O ulu bayrak, onur ve gururla bağımsızlık ve egemenliğimizin sembolü olarak göklerde dalgalanmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

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