Akşener'den Türk bayrağını yırtan Yunan parlamentere tepki: 82 milyon bir araya gelir ve o eli kırar!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel kurulda Yunan parlamenter Ioannis Lagos'un Türkiye Cumhuriyeti bayrağını yırtmasına sert bir dille tepki gösterdi. Akşener, "82 milyon bir araya gelir ve o bayrağı yırtan o eli kırar" dedi.

Akşener, İzmir ziyaretleri kapsamında gittiği İyi Parti İl Başkanlığı Binasında yaptığı konuşmada, AP Genel Kurulu’nda Türkiye Cumhuriyeti bayrağını yırtan Yunan parlamenter Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.

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Akşener şunları söyledi:

"Bunun alçaklık olduğunu düşünüyorum. İzmirliler bilir ki daha önce Türk bayrağına bu hakareti edenler buradan nasıl gittiler, yine İzmirliler bilir ki, yere düşen Yunan bayrağını kaldıran Türkiye’de bu eldir. Savaştığı bir ülkenin bayrağına karşı hakaret etmeyen bir Türk milleti, devleti ama buna karşılık parlamenter bile olsa daha evvel o bayrağa hakaret edildiğinde neler yaşandığını unutmuş bir alçak kişi.

Şunu söylemek isterim 82 milyon bir araya gelir ve o bayrağı yırtan o eli kırar. İktidara sesleniyorum; derhal bu konuyla ilgili Türk devletine yakışan tutumu ve davranışı göstermelidirler. Türk devletinin itibarını iki paralık etmeye kimsenin hakkı yok."