"Şahıs, TÜİK bürokratını çöpe attı" diyen Kılıçdaroğlu'dan çağrı: Bunların suçlarına ortak olanlar, geç olmadan dönün

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının güven vermediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eğer TÜİK rakamları küçültüyor ve bu rakamları kamuoyuna doğru diye paylaşıyorsa bu şu anlama geliyor, memura daha az vereceğiz, işçiye ve emekliye daha az vereceğim, bir de kalkınmadan hiç pay vermeyeceğim diyor. Böyle bir tabloya ben sessiz kalırsam o zaman ben siyaseti niye yapıyorum? Buraya gelişimin nedeni o, memurun, işçinin, milyonların hakkını savunmak için buraya geldim" diye konuşmuştu.