TÜİK Başkanı Sait Dinçer görevden alındı, yerine BDDK Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı

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Enflasyon rakamları nedeniyle bir süredir tartışmaların odağına yer alan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı.

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevi sonlandırılırken, yerine Erhan Çetinkaya atandı.

Görevden alınan Dinçer, Şubat 2021'de atanmıştı.

Ayrıca, açık bulunan TÜİK Başkan Yardımcılığı görevine de Doç. Dr. İbrahim Demir getirildi.

TÜİK Başkanlığı'na atanan Erhan Çetinkaya kimdir? Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun olan Erhan Çetinkaya 2004-2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri'nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı. 2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalışan Erhan Çetinkaya, daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business'tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK'daki görevine döndü. 2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi. Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Erhan Çetinkay 20 Aralık 2019 tarihinde BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

TÜİK, bir süredir eleştiriliyordu

Gıda fiyatları başta olmak üzere pek çok temel ihtiyaç ürününe gelen zamlar ve kurdaki dalgalanma Türkiye'de en önemli gündem maddeleriyken, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları bir süredir tartışmalara neden oluyordu.

TÜİK, Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 13,58 arttığını, TÜFE'nin yıllık bazda ise yüzde 36,08'e yükseldiğini açıklamıştı. Ekonomist ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Aralık'ta enflasyonun yüzde 19,35 olduğunu hesaplamıştı. Günlük fiyat değişimleriyle hesaplanan enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 82,81 olarak belirtilmişti.

Muhalefet, pek çok ekonomist ve kamuoyunun bir bölümü, TÜİK'in verilerinin gerçek dışı olduğunu savunmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Aralık ayının başında, TÜİK'in enflasyon kararının açıklamasının ardından rakamlara yönelik eleştiler üzerine TÜİK’ten randevu talep etmiş, ancak randevu verilmemişti. CHP lideri, "Geliyorum, haberiniz olsun" diyerek TÜİK'e gitmiş ancak içeri alınmamıştı.