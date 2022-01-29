TÜİK Başkanı Sait Dinçer görevden alındı, yerine BDDK Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının güven vermediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eğer TÜİK rakamları küçültüyor ve bu rakamları kamuoyuna doğru diye paylaşıyorsa bu şu anlama geliyor, memura daha az vereceğiz, işçiye ve emekliye daha az vereceğim, bir de kalkınmadan hiç pay vermeyeceğim diyor. Böyle bir tabloya ben sessiz kalırsam o zaman ben siyaseti niye yapıyorum? Buraya gelişimin nedeni o, memurun, işçinin, milyonların hakkını savunmak için buraya geldim" diye konuşmuştu.
İktidar kanadından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na pek çok tepki gelmişti.
Daha sonra TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, Kılıçdaroğlu’na randevu vermemeleri konusunda “Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim” açıklaması yapmıştı. Dinçer, “Bu kurum siyasetten uzak, tartışmalardan uzak kalıp, ülkenin en kritik verilerini üretmeli. Çok hayati bir iş bu. Görüşmeme nedenimiz budur" diye konuşmuştu.
Görevden affını istediği iddia edilmişti
18 Ocak'ta da Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ismini açıklamadığı bir kurumda üst düzey bir istifanın gerçekleştiği kulisini yazmıştı.
Altaylı'nın yazısının ardından gazeteci İsmail Saymaz, iddiayı iki kaynaktan doğrulattığını, "affını isteyen" ismin, TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer olduğunu dile getirmişti.
Dinçer, istifa iddiaları sonrası bu konuya değinmezken, enflasyonu düşük gösterdikleri eleştirileriyle ilgili olarak “Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum” demişti.
İktidar kanadından ve TÜİK'ten iddialara ilişkin bir açıklama gelmezken, kulislere Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, Dinçer'e "tepkili olduğu" iddiaları yansımıştı.
AKP'li bir isim, Diken'den Altun Sancar'a TÜİK Başkanı Dinçer için “Cumhurbaşkanı kendisine tepkili” demişti. AKP'li isim, “Açıklanan veriler doğrudan bizden kaynaklı değil. Yaşanan saldırılar sonucu oluşan suni bir enflasyon söz konusu. Cumhurbaşkanımız da aynı fikirde ve TÜİK’in bunu yeteri kadar vurgulamadığını düşünüyor ve tepkili” değerlendirmesini yapmıştı.
Dinçer, son olarak, TÜİK'in "yaşam maliyeti hesaplayan bir kurum olmadığını" söylemişti.