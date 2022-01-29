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TÜİK Başkanı Sait Dinçer görevden alındı, yerine BDDK Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı

TÜİK, 'enflasyon rakamlarında gerçeği yansıtmadığı' gerekçesiyle bir süredir tartışmaların odağındaydı

Sait Erdal Dinçer - Erhan Çetinkaya

29 Ocak 2022 01:46

T24 Haber Merkezi

Enflasyon rakamları nedeniyle bir süredir tartışmaların odağına yer alan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı.

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevi sonlandırılırken, yerine Erhan Çetinkaya atandı. 

Görevden alınan Dinçer, Şubat 2021'de atanmıştı.

Ayrıca, açık bulunan TÜİK Başkan Yardımcılığı görevine de Doç. Dr. İbrahim Demir getirildi. 

TÜİK Başkanlığı'na atanan Erhan Çetinkaya kimdir?

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun olan Erhan Çetinkaya 2004-2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri'nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı.

2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalışan Erhan Çetinkaya, daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business'tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK'daki görevine döndü.

2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi. Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Erhan Çetinkay 20 Aralık 2019 tarihinde BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

TÜİK, bir süredir eleştiriliyordu

Gıda fiyatları başta olmak üzere pek çok temel ihtiyaç ürününe gelen zamlar ve kurdaki dalgalanma Türkiye'de en önemli gündem maddeleriyken, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları bir süredir tartışmalara neden oluyordu. 

TÜİK, Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 13,58 arttığını, TÜFE'nin yıllık bazda ise yüzde 36,08'e yükseldiğini açıklamıştı. Ekonomist ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Aralık'ta enflasyonun yüzde 19,35 olduğunu hesaplamıştı. Günlük fiyat değişimleriyle hesaplanan enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 82,81 olarak belirtilmişti.

Muhalefet, pek çok ekonomist ve kamuoyunun bir bölümü, TÜİK'in verilerinin gerçek dışı olduğunu savunmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Aralık ayının başında, TÜİK'in enflasyon kararının açıklamasının ardından rakamlara yönelik eleştiler üzerine TÜİK’ten randevu talep etmiş, ancak randevu verilmemişti. CHP lideri, "Geliyorum, haberiniz olsun" diyerek TÜİK'e gitmiş ancak içeri alınmamıştı.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının güven vermediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eğer TÜİK rakamları küçültüyor ve bu rakamları kamuoyuna doğru diye paylaşıyorsa bu şu anlama geliyor, memura daha az vereceğiz, işçiye ve emekliye daha az vereceğim, bir de kalkınmadan hiç pay vermeyeceğim diyor. Böyle bir tabloya ben sessiz kalırsam o zaman ben siyaseti niye yapıyorum? Buraya gelişimin nedeni o, memurun, işçinin, milyonların hakkını savunmak için buraya geldim" diye konuşmuştu. 

İktidar kanadından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na pek çok tepki gelmişti. 

Daha sonra TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, Kılıçdaroğlu’na randevu vermemeleri konusunda “Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim” açıklaması yapmıştı. Dinçer, “Bu kurum siyasetten uzak, tartışmalardan uzak kalıp, ülkenin en kritik verilerini üretmeli. Çok hayati bir iş bu. Görüşmeme nedenimiz budur" diye konuşmuştu. 

Görevden affını istediği iddia edilmişti

18 Ocak'ta da Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ismini açıklamadığı bir kurumda üst düzey bir istifanın gerçekleştiği kulisini yazmıştı.  

Altaylı'nın yazısının ardından gazeteci İsmail Saymaz, iddiayı iki kaynaktan doğrulattığını, "affını isteyen" ismin, TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer olduğunu dile getirmişti. 

Dinçer, istifa iddiaları sonrası bu konuya değinmezken, enflasyonu düşük gösterdikleri eleştirileriyle ilgili olarak “Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum” demişti.

İktidar kanadından ve TÜİK'ten iddialara ilişkin bir açıklama gelmezken, kulislere Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, Dinçer'e "tepkili olduğu" iddiaları yansımıştı. 

AKP'li bir isim, Diken'den Altun Sancar'a TÜİK Başkanı Dinçer için “Cumhurbaşkanı kendisine tepkili” demişti. AKP'li isim, “Açıklanan veriler doğrudan bizden kaynaklı değil. Yaşanan saldırılar sonucu oluşan suni bir enflasyon söz konusu. Cumhurbaşkanımız da aynı fikirde ve TÜİK’in bunu yeteri kadar vurgulamadığını düşünüyor ve tepkili” değerlendirmesini yapmıştı. 

Dinçer, son olarak, TÜİK'in "yaşam maliyeti hesaplayan bir kurum olmadığını" söylemişti.

 

 

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