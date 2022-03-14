Kılıçdaroğlu'ndan sağlık çalışanlarına: Sabredin, çok az kaldı; sandıkta saraydaki zatı göndereceğiz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı mesajında sağlık çalışanlarına seslenerek, "Sabredin, çok az kaldı; sandıkta Saraydaki zatı göndereceğiz! Çalışma koşullarınızın düzeleceği ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız" düşüncesini dile getirdi.
Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Canımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçileri, sizler bizim baş tacımızsınız. Sabredin, çok az kaldı; sandıkta Saraydaki zatı göndereceğiz! Çalışma koşullarınızın düzeleceği ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız. 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun!" ifadesini kullandı.