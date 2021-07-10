Kılıçdaroğlu'ndan plastik atık ithalatı tepkisi: Yabancıların çöpleri topraklarımızı zehirlemeye devam edecek; sorsan milliyetçiler!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu polietilen atık ithalatına 18 Mayıs'ta Resmi Gazete'yle getirilen yasağın kaldırılacak olmasına tepki gösterirken, "Yabancıların çöpleri topraklarımızı, sularımızı zehirlemeye devam edecek. Sorsan yerliler, milliler… Onlara göre ne toprağımız ne suyumuz kutsal ama sorsan milliyetçiler" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklama ile büyük tartışmalara ve tepkilere neden olan polietilen atık ithalatı yasağına son verilecek olmasına tepki gösterdi.

"Daha yeni Avrupa’dan plastik çöplerin ithalatına yasak getirmişlerdi, bu sabah yasağı iptal etmişler" diyen CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:

Cennet vatanımızın topraklarını yabancıların çöp deposuna döndürmek için yine kolları sıvadılar. Yabancıların çöpleri topraklarımızı, sularımızı zehirlemeye devam edecek.

Sorsan yerliler, milliler… Onlara göre ne toprağımız ne suyumuz kutsal ama sorsan milliyetçiler. Sizin tek bir kutsalınız var, o da para! Çocuklarımıza mirasımız zehirlenmiş toprak ve su olmayacak; sonuna kadar mücadele edeceğiz."

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