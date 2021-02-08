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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin istifasına ilişkin ilk açıklama

08 Şubat 2021 20:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin partiden istifasına ilişkin, "CHP, Muharrem İnce 2018'de aday olduğunda nerdeyse şimdi de aynı yerde... Biz önümüze bakacağız" dedi.

Haber Global'in haberine göre; MYK toplantısında bazı kurmayların İnce’nin istifa açıklamasını gündeme getirmesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu "CHP, Muharrem İnce 2018’de aday olduğunda nerdeyse şimdi de aynı yerde... Biz önümüze bakacağız... Bizim gündemimiz Türkiye’nin gündemi yani işsizlik, ekonomi ve eğitim" dedi.

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