Muharrem İnce CHP'den istifa ettiğini açıkladı: Cumhur İttifakı ile asla işimiz olmaz; muhalefeti bölme yok

Parti kurma çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce, CHP'den istifasını açıkladı. "Ortada ilke, liyakat, Atatürk'ün emaneti yoktur. Kimlerle yolumu ayırıyorum: ABD'den demokrasi talep edenlerle; Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum" diyen İnce, muhalefeti bölme eleştirilerine de sert bir dille yanıt verdi. "Bölme mölme yok. Bölmüyorum kardeşim, bölmek için Cumhur İttifakı’nın yanına gitmemiz lazım" diyen İnce, "Bizim asla asla asla olmayacağımız bir yer var, o da Cumhur İttifakı’dır" dedi.

Birazdan e-devlet üzerinden istifasını vereceğini ve gerekçesini de hafta içi göndereceğini ifade eden İnce, "Yeni bir yola çıkıyoruz hedefimiz 50+1" diye konuştu.

"Bu iktidardan da bu muhalefetten de bu ülkeye hayır gelmez" diyen İnce, "'Allah kahretsin başka çaremiz yok' diyerek CHP’ye oy verenlere seçenek sunuyoruz; bu ülkeyi bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtaracağız" eleştirisinde bulundu.

Basın açıklamasında bulunan İnce'nin şu açıklamalarda bulundu:

""Atatürk isminin silindiği AKP iktidarında Atatürk diyemeyen CHP'li yöneticilerin olması içimizi acıtıyor. 18 yıldır ülkeyi yöneten, ülkeyi uçurum kenarına getiren Erdoğan 'yürekli yetse beni de istifaya çağırıyor' derken muhalefet 'istifa çağrısı yapamıyor. Bu muhalefetten de bu iktidardan da memlekete fayda gelmez."

"Partinin tabanı ile yönetimi arasında büyük uçurum meydana gelmiştir. Bugün bir yol ayrımında olduğumu biliyorum."

"Daha önce ağustos ayında bir otelde yapmıştık toplantımızı baktık ki sonraki gün haberlere otelin sahibi şu partili bu partili. Ne bilelim otelin sahibini araştıracak halimiz yok. Onun için bu pandemi, koşullarında git otelcinin partisi araştır, bir sürü iş. ofise çağırsam çok kalabalıksınız. Ofisin önünde yapalım dedik. İnşallah çok kısa bir süre içinde sizleri genel merkezimizde ağırlayacağız. "

42 yıl içinde her kademede görev yaptım ve hâlâ Atatürkçüyüm, hâlâ kurucu değerler sımsıkı bağlıyım. Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken ömrüm CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçti diyenlerle kol kola geçmiştir. Bir yanda partiyi yönetenler, partinin evlatlarına iftira atarken öbür taraftan CHP ile ömrü boyunca mücadele etmiş insanlarla kol kola görüntüler vermişlerdir. Ortada ilke yoktur. Değer yoktur, duruş, liyakat, emeğe saygı yoktur. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır. ortada bir tabela vardır sadece.

Şimdi, kimlerle yolumu ayırıyorum? Bir, Amerika Birleşik Devletleri'nden demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Atatürk'e kefere diyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Ben askeri değilim yoldaşıyım diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaşı oluyorsun. Anafartalar'da, Conkbayırı'nda var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıdır. Sen askerisin. Bu kadar basit. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp atamaya getiren bu yönetimle bu arkadaşlarla yolumu ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip, bugün sahte CHP'li olanlarla yollarımı ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Sorosçu'ları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. Ne işimiz var Libya'da deyip Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti diyenlerle yolumu ayırıyorum.

Bu yönetimin değersizleştirdiği, ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlarla ayrılıyorum. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a gitmeden önce İstanbul'u terk etti. İstanbul işgal altındaydı. İşgali kurtarmak için İstanbul'u terk etti. Ruhu İstanbul'daydı. Ama işgalden kurtarmak için Samsun'a gitti. Ankara'dan İstanbul'u kurtardı. Ben de bu işgal altında olan Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum.

Yeni bir yola çıkıyoruz. Hedefimiz 50+1. Üçüncü bir seçenek. Öz güveni yüksek, Türkiye'ye 50+1i getirecek olan 83 milyona girin kolumuza diyorum. Sahici, safi duru, mütevazi, şeffaf, hesap veren ve hesap soran bir siyaseti birlikte kuracağız. Umut olacağız Türkiye'ye çıkış yolu olacağız. Tek adam partisi değil aklın partisi olacağız. Türkiye sahipsiz değildir. Memleketimize sahip çıkacağız."

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan ince şu açıklamalarda bulundu:

"Bizim asla asla asla işimiz olmayacak tek bir yer var o da Cumhur İttifakı'dır"

"Biz sandığa milleti tıpış tıpış getirmeyeceğiz. Biz milleti sandığa koşa koşa getireceğiz. Asla asla asla olmayacak bir şey söyleyeyim mi size bunu söyleyenler yalancıdır. Bizim asla asla asla işimiz olmayacak tek bir yer var o da Cumhur İttifakı'dır. Bu kadar basit. Onun için biz 50+1'i alacağız Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu ülkeyi yöneteceğiz, bu ülkeyi barıştıracağız. Bu ülkeyi büyüteceğiz. İnsanları korkutacaksın. CHP'ye oy vereni insanların yarısı "Allah kahretsin başka şans yok" deyip oy veriyor. Bunu bildikleri için muhalefeti bölüyor. Yalan söylüyorsunuz, bölme mölme yok. Bölme parlamenter sistemde. Bu sistemde bölme olmaz. Matematik bilen herkes bunu bilir. İnsanları korkutarak tutmaya çalışıyor. Bölmüyorum kardeşim. Bölmem için Cumhur İttifakı'nın yanına gitmek lazım. Oraya gitmediğimize göre. Ne bölmesiymiş bu. Allah kahretsin başka verecek yer yok onun için gidip CHP'ye oy veriyorum diyen insanlara bir seçenek sunuyoruz biz bir seçenek. Bölme falan yok. Türkiye'yi bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtaracağız."

"İsim, logo hepsi hazır"

"Çok kısa sürede sizleri bir sonraki toplantımızı genel merkezimizde parti meclisi salonumuzda yapacağız. İsim, logo hepsi hazır. Sosyal medya hesaplarından tutun patent işlemlerine kadar her şey tamamdır. Ama onu biraz daha bize yakışır bir şekilde açıklamamız lazım."

"İstifamın gerekçesini hafta içi yazılı olarak göndereceğim"

"Bugün edeceğim. Şimdi hemen teknolojiyi kullanarak e-devletten istifa edeceğim. Tabi sadece o olmaz. 42 yıllık bir emek sonucunda sadece iki tuşa basarak bu iş olmaz. Bunun gerekçesini de hafta içi yazılı olarak göndereceğim."

"Basın toplantısı yaparken biriyle yapıp ötekiyle kaçmayacağız"

"Biz 83 milyonu kucaklayan bir parti olacağız. İlkeleri, duruşu olan, omurgası olan, beli plastikten yapılmayan. Millete doğruları söyleyen. Herkesi kucaklayan ama ilkelerinden asla taviz vermeyen. Biz şöyle bir parti olacağız. Biz görüşürsek birileriyle, kiminle hangi siyasi parti ile görüşürsek hepsine eşit mesafede davranacağız. Basın toplantısı yaparken biriyle yapıp ötekiyle kaçmayacağız. Ya yapmayacağız, görüşürsek de milletin önünde olacak her şey."

"İyi Parti'den sonra gruptaki en çok milletvekili olan siyasi parti biz olacağız"

"İstifa eden üç milletvekili arkadaşımız Memleket Hareketi'ne katılmışlardır. Partileşme sürecinde katkıları sürüyor. Şu anda partinin adını kurmadan İyi Parti'den sonra gruptaki en çok milletvekili olan siyasi parti biz olacağız. Bu başlangıç."

"Büyük çoğunluğu daha önce siyaset yapmamış ama siyasette tecrübeli arkadaşlarımız da var"

"Türkiye tarihine dünyaya da baktığınızda bu mümkündür. Üç ay içinde olmayacak her seçimde bu mümkündür. Bunu başaracağız. Hep şöyle olmuştur siyasi partilerin geçmişine baktığınızda, yeter ki ilkeli duruşu omurgası olan yenilikçi, özgürlükçü ve birlikte siyaset yapacağım arkadaşlarımın da hepsi elini taşın altına soktular. Büyük çoğunluğu daha önce siyaset yapmamış ama siyasette tecrübeli arkadaşlarımız da var. Önümüzdeki çok kısa bir süre içerisinde en az 60 ilde örgütleneceğiz. Bu yaz ortasında 60 ilde örgütleneceğiz. "

"Erdoğan karşısındaki herhangi bir aday en yüksek oyu alırsa ikinci turda onu destekleriz"

"Yine bir matematik sorunu var burada. Tek adayla yarışmak katılımı düşürür. 14 parti bir araya geldi. Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday gösterdi. Seçimlere katılım yüzde 74 oldu. Peri Muharrem İnce CHP'nin Meral Akşener İyi Parti'nin adayı Selahattin Demirtaş HDP'nin Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi'nin adayı, birden çok aday olduğunda katılım yüzde 84 oldu.. Katılım 10 puan arttı. Dolayısıyla birinci tursa herkes adayını çıkarmalıdır. Milletin huzurunda söz veriyorum. Eğer CHP'nin İyi Parti'nin adayı Erdoğan karşısındaki herhangi bir aday en yüksek oyu alırsa ikinci turda onu destekleriz. Ne var ki bunda. Bölüyor diyenler korkuyorlar. Onun için. Neden korkuyorlar? Tahtları koltukları sallanacak diye. Bölme mölme yok kardeşim. Gel yarışalım hep birlikte. Hazine parası senin olsun, binalar senin olsun. Biz kendi emeğimizle gücümüzle çalışacağız uğraşacağız ikinci tura Erdoğan karşısında sen kalırsan seni de destekleyeceğiz. Bu kadar basit."