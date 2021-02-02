Kılıçdaroğlu'ndan Melih Bulu'ya istifa çağrısı: Bu çirkin duruma son vermelidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya istifa çağrısından bulundu.

Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsünde öğrencilere müdahale edilmesinin ve 51 kişinin gözaltına alınmasının ardından Twitter hesabından rektör Melih Bulu'ya istifa çağrısında bulundu.

Kılıçdaorğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitelerini, liyakati ve adaleti savundukları için gençlerin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez... Rektör Melih Bulu görevinden ayrılıp bu çirkin duruma son vermelidir.

"Haksızlığa boyun eğmeyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleriyle #AslaAşağıBakmayacağız diyen gençlerimizle ve aileleriyle beraberiz."

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi, rektör Bulu'yu protesto eden onlarca öğrenci gözaltına alındı!

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin bugün Hisarüstü'nde yapmak istedikleri basın açıklamasına karşı polis ekipleri okuldan çıkmalarına izin vermezken, desteğe gelen öğrenci grubuna da Etiler'de müdahale edilmiş ve toplamda 106 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Gözaltıların ardından Boğaziçi Üniversitesi içinde kalan öğrenciler, rektörlük önüne yürüyerek kampüste protestolarına devam etmişti. Öğrencilerin kampüsteki eylemlerini sürdürmeleri üzerine polis konvoyu kampüse girerek öğrencilere müdahale etti.

Kampüsün içine giren yüzlerce polis ekibi, anonslarında sokağa çıkma yasağının başladığı ve Rektörlüğün abluka altına alınması eyleminin 'yasa dışı' olduğu söylendi. Polis müdahalesinde 51 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi gözaltına alındı.