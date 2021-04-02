Kılıçdaroğlu'ndan Meclis Başkanı Şentop'a: 'Koltuğumu Erdoğan'a borçluyum, öl derse ölürüm' diyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , TBMM'de reddedilen güvenlik soruşturması teklifi ile ilgili Meclis Başkanı Mustafa Şentop 'un kendisini eleştiren CHP'li Özgür Özel 'e yönelik kullandığı "Pişman ederim" ifadesine yanıt verirken, "Bu açıkça 'Ben Meclis başkanıyım ve koltuğumu sayın Erdoğan'a borçluyum. Ondan talimat gelirse yerine getiririm. Erdoğan öl derse ölürüm, kal derse kalırım' demektir" diye konuştu.

ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP lideri, güvenlik soruşturması teklifinin reddedilmesinin ardından Meclis Başkanlık Divanı’nın toplanmasını eleştiren CHP'li Özgür Özel'e yönelik sözlerini de yorumladı.

"Tehdit etmesi o makamın ağırlığına yakışmaz"

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Meclis Başkanı'nın bulunduğu pozisyona, o koltuğa yakışmıyor bu sözü. Ne demek pişman ederim? Aslında kendisinin pişman olması lazım, bırakın pişman etmeyi... İç tüzüğün öngördüğü kurallar çiğneniyor, TBMM'ye sabotaj yapılıyor, kurallar çiğnendikten sonra Saray'dan gelen talimat üzerine işlem yapılıyor, yeniden toplantılar yapılıyor. İç tüzüğe göre bir yıl tekrar parlamentoya gelmemesi gereken bir yasa teklifi yeniden görüşülmeye başlanıyor. Bu açıkça, 'Ben Anayasa'yı, iç tüzüğü istediğim zaman ihlal ederim. Yasaları istediğim şekilde yorumlarım. Ben Meclis Başkanı'yım ve koltuğumu Erdoğan'a borçluyum. Ondan talimat gelirse yerine getiririm. Erdoğan öl derse ölürüm, kal derse kalırım. Zaten Erdoğan'ın parlamentoda ciddi bir grubu var. Bunların tamamı Saray'ın milletvekili. Erdoğan, 'El kaldırın' deyince hep birlikte el kaldırıyoruz' demektir.

Parlamentoda görüşülen yasa teklifinin içeriği nedir, neyi getiriyor bunlar asla düşünülmüyor. Parlamento ciddi bir vesayet altında. Hiçbir darbe döneminde böyle bir vesayet görülmedi, üzüntülü bir tablo. Meclis Başkanı'nın oturup düşünmesi yerine tehdit etmesi o makamın ağırlığına yakışmaz. Kendisinin oturup düşünmesi lazım.

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Bahçeli'nin AYM'yi hedef alan sözleri

"Bu düşüncenin kendi içerisinde bir tutarlılığı var çünkü sayın Bahçeli bütün siyasal geleceğini sayın Erdoğan'ın geleceğine paralel kıldı. Dolayısıyla fazla yorum yapmak istemem ama eğer kişi, 'Erdoğan olmazsa ben de yokum. Ben olursam Erdoğan var' noktasına gelmişse bu tür açıklamalar olabilir Bahçeli tarafından."

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'Üçüncü ittifak' tartışması

"Bir ittifak olur, olmaz bilmiyorum. Şu anda görünen iki tane ittifak var zaten. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı... Üçüncü bir ittifak olur mu olmaz mı onu zaman gösterir."

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