Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na Hacıbektaş teşekkürü: Bir şeye değer vermek sadece onu anmak değildir; ilgilenmek, güzelleştirmek gerekiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB’nin katkısıyla Hacıbektaş’ta gerçekleştirilen, aralarında, saat kulesinden kent merkezine, yel değirmeninden Mihman Evi’ne kadar 4 farklı tesisin bulunduğu açılışları yaptı. Nilgün Bektaş Müzesi ve Kültür Merkezi’nin temelini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte atan Kılıçdaroğlu, “Hacıbektaş’ı, 21. yüzyılın sevimli, şirin, güzel, yeşil ve bir kenti haline dönüştüren, dönüştürmek için çaba harcayan Sayın İmamoğlu'na ve ekip arkadaşlarına hepinizin huzurunda tekrar teşekkür etmek isterim” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 UNESCO Hacı Bektaş Veli Anma Yılı ve 58. Ulusal, 32. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Kırşehir’in Hacıbektaş ilçesine geldi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Ali Öztunç ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Hacıbektaş ziyaretinde Kılıçdaroğlu’na eşlik etti. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyeti ilçe girişinde karşıladı.

Kılıçdaroğlu: 2 yılda Hacıbektaş'ın çehresi değiştir

Son 2 yıldır Hacıbektaş'ın çehresinin büyük ölçüde değiştiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Yolları yapıldı, yeşil alanlar büyütüldü. Az önce bir saat kulesini açtık. Dolayısıyla Hacı Bektaş'ın felsefesine uygun bir kent, bir güzellik Hacıbektaşlılara kazandırılmak isteniyor ve bunun mücadelesi yapılıyor. Bu konuda ben, hepinizin huzurunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir emek verdi kendisi ve arkadaşları. Burayı bütün dünya biliyor ve tanıyor. Ama biraz bakımsız ve ilgisizdi. Bakmak gerekiyor, ilgilenmek gerekiyor. Bir şeye değer vermek sadece onu anmak değil. Onu andığımız mekanın da güzel olması, yeşillikler içinde olması, doğayla uyumlu olması lazım. Belediyenin önünde şu anda güzel de bir meydan oluştu.”

Kentlerin meydansız düşünülemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Çünkü kentte yaşayanlar, enerjilerini meydanlarda harcarlar. Meydanlarda düğünler olur, eğlenceler olur, mitingler olur. Meydansız bir kenti düşünmek de mümkün değil. Ve bu çerçevede gerçekten de Hacıbektaş’ı, 21. yüzyılın sevimli, şirin, güzel, yeşil ve bir kenti haline dönüştüren, dönüştürmek için çaba harcayan Sayın İmamoğlu'na ve ekip arkadaşlarına hepinizin huzurunda tekrar teşekkür etmek isterim. Tabii bu çabada Sayın Başkan sizin de rolünüz var tabii. Siz de sonuçta buranın, bu beldenin başkanısınız. Bu beldeye başkanlık yapmak sıradan bir olay değil. Sıradan bir belediye başkanlığı değil. Üstlendiğiniz sorumluluğun bilincinde olarak bir çaba harcadınız ve bu çabanın da şimdilik karşılığını alıyorsunuz” dedi.

İmamoğlu: Böylesi yerlere bütün Türkiye'nin borcu var

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından konuşan İmamoğlu da “Böylesi yerlere, bütün Türkiye'nin borcu vardır. Biz de sizin talimatlarınızla, en güzel şekilde, İstanbul halkı olarak buraya hizmet etmeye çalıştık. Ama bu, burada bitmez. Gerçekten burası çok özel bir yer. Anadolu'nun en kutsal noktalarından birisi. Ve bu kutsiyeti hep beraber en güzel şekilde geliştirmeli ve muhafaza etmeliyiz. Bu yönde İstanbul halkı adına buraya güzel hizmetler sunmaya çalıştık Hacıbektaş Belediye’mizle beraber. İnşallah devamı da gelsin diyelim gücümüz var oldukça” ifadelerini kullandı.