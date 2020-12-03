Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e verilen cezaya tepki: Sözünü ettikleri hukuk reformu bu galiba

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarının ardından HaberTürk TV'ye beş program durdurma ve para cezası verilmesine ilişkin olarak, "Sözünü ettikleri hukuk reformu bu galiba." tepkisini gösterdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu görüşme sonrası basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, "Medyanın özgür olması lazım. Yandaş medya diye bir kavramın olmaması lazım. Ahlaki olarak da demokratik olarak da bu tür kavramlardan Türkiye'nin kurtulması lazım. Sözünü ettikleri hukuk reformu bu galiba. Yasaları beğenmedikleri medya organları üzerinde acımasızca uygulamak, söylemek istedikleri hukuk reformu bu galiba. Türkiye'yi biraz daha geriye götürmek... Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'ye demokrasiyi, hukuku getirmeye kararlıyız dostlarımızla beraber." dedi.

"Tank Palet fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekilmesi Türkiye Cumhuriyeti devleti ve ordusuna ihanettir"

Kılıçdaroğlu, "Katar ordusuna TSK'nın en önemli fabrikasının 0 bedelle verilmesini asla kabul edemeyiz. Arkasında kim olursa olsun, kimi arkalarına alırlarsa alsınlar, Tank Palet fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekilmesi Türkiye Cumhuriyeti devleti ve ordusuna ihanettir. 1 dolar almadılar... Bunu gündeme getirmemizden rahatsız oluyorlar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Katar ordusuna TSK'nın en önemli fabrikasının 0 bedelle verilmesini asla kabul edemeyiz. Arkasında kim olursa olsun, kimi arkalarına alırlarsa alsınlar, Tank Palet fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekilmesi Türkiye Cumhuriyeti devleti ve ordusuna ihanettir. 1 dolar almadılar... Bunu gündeme getirmemizden rahatsız oluyorlar." düşüncesini dile getirdi.

"Gemimizde arama yapılırken 5 saat Türkiye Cumhuriyeti'nden haber yok"

Kılıçdaroğlu, "Şu soruya hâlâ cevap alamadım. Gemimizde arama yapılırken 5 saat Türkiye Cumhuriyeti'nden haber yok. Neden ulaşamadılar? 4 saatte ulaşamadılar arama yapacağız diye Roma Büyükelçisini arıyorlar. Neden çünkü herkes bir kişiye bağlı ona ulaşamazsan hiçbir şey yapamıyorsun." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank Palet'in Katar'a satılmasına tepki göstererek "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" cümlesi stüdyoda gerginlik yarattı.

Habertürk TV’de yayımlanan Eren Eğilmez’in sunduğu "Gerçek Fikri Ne" adlı programa katılan Başarır, Tank Palet fabrikasının Katar’a satılmasına tepki gösterdi. Başarır, “Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. Ben değer biçemiyorum; 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerinde stüdyoda bulunan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu Başarır’ın sözlerine tepki gösterdi. Daşdemir, “Hangi ordu satılmış” diye sorarken, Ali Mahir Başarır “Tank Palet ordu değil mi?” diye yanıt verdi.

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