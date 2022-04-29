Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir, koşa koşa katille kucaklaşmaya gider!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, "Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa" dedi.
CHP lideri, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Gezi Davası'nda Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine atıfta bulunurken, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davadının Riyad'a devredilmesinden 3 hafta sonra Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.
Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir ve bunu havalimanında savunur. Sonra uçaktan iner, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa. Kendi ülkesinde insan parçalayanın önünde eğilir, gözleri ona aşkla güler. İşte sen busun Erdoğan. Utan diyeceğim ama nafile."