Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala yorumu: Artık AİHM'lik iş kalmadı bitti o iş

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi davasında yargılanarak müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'yla ilgili olarak, "Artık AİHM'lik iş kalmadı bitti o iş. Neden bitti çünkü burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin artık AİHM'le ilgisi yok. AİHM alacak bakacak edecek ama hüküm giydi diyecek bu işi masadan kaldıracak. Bu ağırlaştırmış müebbettir. Türk yargısının vermiş olduğu bu karara yerlisi yabancısı herkes saygı duymak mecburiyetinde." dedi.

Suudi Arabistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP Milletvekili Özgür Özel'e dava açılacağını belirterek, "Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili de şu anda avukatlarımız davaları açacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi yapılamaz mı demekki ders almamış."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisinde olacağız"

"Bölgemizde sulh ve sükunun hakim kılınması, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi için samimiyetle çaba harcıyoruz. Ziyaretimiz tarihi, kültürel, beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak yeni bir işbirliğini başlatmak yönündeki ortak iradeyi başlatmak tezahürüdür.

Hadim'ül Haremeyn'in daveti üzerine böyle bir ziyareti gerçekleştiriyoruz. Aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ilişkilerin artırılması noktasında yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisinde olacağız.

"Bu yıl haccın ve umrenin başlayacak olmasından memnuniyet duyuyorum"

Ticaret, yatırımlar ve müteahhitlerimizin başarıyla yürüttükleri projeler anlamında da Suudi Arabistan özel konuma sahiptir. Son 20 senede müteahhitlerimiz 24 milyar dolara ulaşan projelerdir. Bu yıl haccın ve umrenin başlayacak olmasından memnuniyet duyuyorum.

Diyanet İşleri Başkanlığımız gerekli çalışmaları Suudi makamlarıyla yakın işbirliğini sürdürmektedir. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini tüm boyutlarını gözden geçireceğiz. Sağlık, savunma sanayi, tarım teknolojileri, finans gibi alanlarda işbirliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğunu görüyor ve inanıyorum.

"Putin bize teşekkürde bulundu"

Malum Guterres bize uğradı bizimle görüşmeyi yaptıktan sonra Moskova'ya geçti. Sayın Putin ve Lavrov'la yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği yönünde bilgiler verdi. Dün de Sayın Putin'le yaptığımız görüşmede o da aynı kanaatlerini belirtti. Hepsinden öte Sayın Putin'in arama gerekçesi malum Rusların bir vatandaşlarının esir alınması ve Amerika'nın da Moskova'da bir vatandaşlarının esir alınması. İkisinin takasıyla ilgili biz devreye girdik. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın devreye girmesi neticesinde Ankara'da bu takas gerçekleşti. Bunun için Putin bize teşekkürde bulundu.

"Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili de şu anda avukatlarımız davaları açacak"

Manevi tazminat noktasında başındaki ağababası nasıl Man Adası olayından bedel ödediyse, tabi aynı durum şimdi bunun için de avukatlarımız davalarını açıyorlar. Tabi sadece bu değil, bunlarla beraber hareket eden ağzı bozuk tipler kimse bunların hepsine avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunların içinde dokunulmazlıklar olan var olmayan var. Olmayanlar için cezai davalar açılabilir ki avukatlarımız bunların çalışmalarını yapıyorlar. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili de şu anda avukatlarımız davaları açacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi yapılamaz mı demekki ders almamış. Bunlar manevi tazminat davalarıdır. Bunlar uluslararası hukuku da bilmiyorlar. Artık AİHM'lik iş kalmadı bitti o iş. Neden bitti çünkü burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin artık AİHM'le ilgisi yok. AİHM alacak bakacak edecek ama hüküm giydi diyecek bu işi masadan kaldıracak. Bu ağırlaştırmış müebbettir. Türk yargısının vermiş olduğu bu karara yerlisi yabancısı herkes saygı duymak mecburiyetinde. Başka ülkelerin hukuku var da bizim yok mu. Şu anda bu hukuk çalışmaya başlamıştır."

"Putin de beni arıyorsa herhalde Biden da bu şekilde araması lazım"

"Biz Biden'la daha önce gerekenleri kendisine söyledik. Sayın Putin zaman zaman beni arıyor, zaman zaman ben onu arıyorum. Eğer Biden ararsa tabii ki görüşmeyi yaparız. Dışişleri Bakanım onların Dışişleri Bakanı ile görüşmelerini yapıyor. Tüm mesele kimin ne zaman kiminle görüşeceği meselesidir. Burada da ben yeri geldiğinde nasıl Sayın Putin'i arıyorsam, sayın Putin de beni arıyorsa herhalde Biden da bu şekilde araması lazım. Çok teşekkür ediyorum."