Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a pankart tepkisi: Gece yarısı vinçlerin yetmemiş, Özel Harekât Polislerini baskına göndermişsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar dolarlık azalmaya dikkat çekilerek hükûmete yöneltilen, "128 milyar dolar nerede?" sorusunun yer aldığı afişlerin parti binalarından kaldırılmasına sert sözlerle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Gece yarısı vinçlerin yetmemiş, Özel Harekât Polislerini baskına göndermişsin parti örgütlerimize. Mesele ne; '128 milyar dolar nerede' pankartlarını indirmek! Fakirin, fukaranın, yetimin parasını soruyoruz sana. Yetim ağladığında, arş titrer arş!" dedi.

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Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle: