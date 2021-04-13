CHP'nin parti binalarına astığı "128 milyar dolar nerede?" afişleri, savcılık talimatıyla kaldırılıyor

T24 Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar dolarlık azalmaya dikkat çekerek hükûmete yönelttiği "128 milyar dolar nerede?" sorusunun yer aldığı afişler, savcılık talimatıyla parti binalarından sökülüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, pankartı sökenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

İstanbul'da partinin il ve 39 ilçe başkanlığına asılan "128 milyar dolar nerede?" afişleri, savcılık talimatı gösteren polis ekiplerince vinçlerle sökülüyor. Polis ekipleri, soruşturma başlatılmamış olmasına karşın afişlerin sökülmesine ilişkin savcılık talimatını göstererek işlem yapıyor.

Geçen haftadan itibaren CHP örgütlerinin Türkiye'nin dört bir yanına astırdığı "128 milyar dolar nerede" afişlerinin kaldırılmış, bazı bölgelerde afişler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması başlatılmıştı.

Bugün İstanbul'a asılan afişlerle ilgili konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Soruların cevabı alınıncaya kadar asla ve asla kaldırmayacağız" demişti.

Canan Kaftancıoğlu: Her türlü yasal hakkımızı kullanacağız

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasal haklarını kullanacaklarını bildirerek şu ifadeleri kullandı:

"SONDAKİKA

Kolluk kuvvetleri tarafından, savcının anayasaya ve yasalara aykırı bir şekilde yazılı talimat verdiği söyleniyor. Doğruysa eğer yasaya değil saraya göre talimat yazan savcı hakkında her her türlü yasal haklarımızı kullanacağız. Cumhuriyetin savcısı cumhurun yanında olur.

Kolluk görevlisi arkadaşlar; “biz pankartı indirelim sonra yazılı talimatı getireceğiz.” cümlesinin hiçbir yasal karşılığı olmadığını biz biliyoruz tahmin ediyorum sizler de biliyorsunuzdur!

Bir karar tebliğ etmeden, karara uygun el koyma tutanağı düzenlemeden vinçle ilçe başkanlıklarımızdan pankartın sökülmesi durumunda olayı gerçekleştirenler hakkında anında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız bilginize.

Gülsem mi ağlasam mı bilemedim ama memleketim adına üzüldüm:(

Beşiktaş’ta avukat ilçe başkanımıza 2 satır el yazısı gösterip okumasına bile fırsat vermeden çekerek bu savcılık talimatı demişler. Savcılık talimatıysa niye göstermiyorsun değilse bu cesareti kimden alıyorsun?"