Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir troll gibi konuşmuş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti öncesi yaptığı açıklamalara göndermede bulunarak, "Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş" paylaşımını yaptı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan ülkeyi yönetemiyor. Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş. Ben Erdoğan ve hakaretlerini elbette ciddiye almıyorum ancak ülkem için kaygılıyım. Erdoğan’ın öfke nöbetleri alarm veriyor; söylediklerine azami ihtiyatla yaklaşmak gerekir." ifadesini kullandı.

Muhalefetin yalan ve iftiralarda bulunduğu iddia eden Erdoğan, "Ama bunlarda böyle bir şey yok, hayatları yalan, hele bir de bulmuşlar bir kadın. Yalan makinesi, çıkartıyorlar televizyona sürekli ona bol bol yalan söylettiriyorlar. Onunla adeta sanki güç buluyorlar. " ifadesini kullanmıştı.