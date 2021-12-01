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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor; tamam anladık, gaz yağı alamadık…

Erdoğan, AKP grup toplantısıda Kılıçdaroğlu ile ilgili bir video izlettirmişti

01 Aralık 2021 13:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP grup toplantısında görüntülerini izleten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Oynat Uğurcum" diye seslenen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 50 yıl öncesini anlattığını söyledi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"'Oynat Uğurcuğum' Erdoğan, her toplantısına 'Bay Kemal' videosu ile başlıyor. Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor. Tamam Erdoğan, anladık, gaz yağı alamadık…"

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