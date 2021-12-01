Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor; tamam anladık, gaz yağı alamadık…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP grup toplantısında görüntülerini izleten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Oynat Uğurcum" diye seslenen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 50 yıl öncesini anlattığını söyledi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"'Oynat Uğurcuğum' Erdoğan, her toplantısına 'Bay Kemal' videosu ile başlıyor. Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor. Tamam Erdoğan, anladık, gaz yağı alamadık…"

TIKLAYIN - Erdoğan: Kur ve enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer