Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İsrail yanıtı: Kaşıkçı cinayeti başka, sığınmacılar bir başka, ahlâk anlayışı bambaşka!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İsrail ile siyasi, ekonomik ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka, Kudüs davamız başkadır" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Twitter'dan Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan CHP lideri şunları yazdı:

"' İsrail'le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır' demişsin Erdoğan. Bilmez miyiz! Sen de hep başka başka. Kaşıkçı cinayeti başka. Rahip Brunson başka. Mavi Marmara şehitleri başka. Dünden beri sığınmacılar da bir başka. Ahlâk anlayışı bambaşka."

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada İsrail-Türkiye ilişkileri hakkında şunları söylemişti:

"Son günlerde de Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine yönelik yeni saldırılar sebebiyle yüreklerimiz bir kez daha dağlandı. İsrail'den görüştüğümüz her lidere Kudüs'ün statüsü konusundaki hassasiyetlerimizi daima açıkça söyledik, söylüyoruz. Uluslararası toplumu Filistinlilere yapılan haksızlıklara karşı duyarlı olmaya davet ettik, etmeyi de sürdüreceğiz. Bu sorunun maiyeti ve yol açabileceği felaketler bilindiği halde kasıtlı olarak bu şekilde davranılıyorsa o zaman işin içinde başka hesaplar var demektir.

Her ne kadar Mescid-i Aksa’nın 1969 yılında alçakça yakılmaya çalışılmasının ardından kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı dahi bu meseleye yeteri kadar sahip çıkmıyor olsa da biz kendi tarihimizin, inancımızın gereğini yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

Küresel ve bölgesel ihtiyaçların gereği olarak İsrail’le siyasi - ekonomik ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka, Kudüs davası başkadır.

Tüm dünya sussa bile biz Kudüs davamızı en yüksek sesle sürdüreceğiz. Filistin Devlet Başkanı, BM Genel Sekreteri, Ürdün Kralı ile İsrail Cumhurbaşkanı ile yaptığım telefon görüşmelerinde bu konudaki tavrımızı kendilerine ifade ettik. Temennimiz şu mübarek günlerde Kudüs'te yaşanan zulmün son bulmasıdır."