Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, "Yaşadığımız sıkıntılar şükürsüzlüğe, manevi isyana sürüklerse asıl felaketimiz işte o zaman başlar" dedi. Erdoğan, "Hamdolsun çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği bir ülkede yaşıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Muhalefetin 6'lı masasına da değinen Erdoğan, "Sürekli kavga eden, sürekli kapris ve kumpas peşinde koşan 28 Şubat ittifakı Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir." görüşünü savundu.

İyi Parti'den istifa eden İsmail Ok, grup toplantısında AKP rozetini taktı.

Bursa'daki saldırı

Erdoğan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:

“Bursa’da infaz koruma memurlarımızın içinde bulunduğu otobüse yapılan terör saldırısında şehit olan memurumuza Allah’tan rahmet diliyorum.

"Toplumumuzun tüm kesimleriyle gönül bağlarımızı sağlamlaştırmaya çalışıyoruz"

Toplumumuzun tüm kesimleriyle gönül bağlarımızı sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız fakir fukaranın, mazlum ve mağdurların kapısını çalıyor, dertlerine derman oluyor. Muhalefetin manevi atmosferini zehirleme çabalarına rağmen bu mübarek günleri en güzel ve en verimli şekilde yaşamaya özen gösteriyoruz.

Muhalefet yandaşlarıyla birlikte Boğaz manzaralı, 5 yıldızlı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken biz kendi vatanseverlerimizle birlikte vatandaşlarımızın yanında gönül coğrafyamızdaki ihtiyaç sahiplerine de ulaşmanın mücadelesini veriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız, vakıflarımız, dünyanın dört bir köşesine yardım ulaştırıyor. Bizde her hâl ve şart altında dik duracağız. Bizim tek muhatabımız milletimizdir. Hiç kimsenin milletimizle aramıza girmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

"AK Parti teşkilatları olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz"

AK Parti teşkilatları olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz. İçinde bulunduğumuz mübarek ayın gönüllerimizi yumuşatan ikliminden istifade ederek besmelemizi çekip yeni bir heyecanla, yeni bir azimle tekrar yola revan oluyoruz.

2023 seçimlerine kadar devam edecek bu yolculukta kapısı çalınmadık hane, hali hatrı sorulmadık insan bırakmayacağız. Hiçbir ayrım yapmadan, hiç kimseyi dışlamadan 85 milyonun her bir ferdine ulaşmayı hedefliyoruz. Bilhassa bir dönem partimiz içinde yer almış, AK Parti çatısı altında bu ülkeye hizmet etmiş, ancak daha sonra farklı sebeplerle teşkilatlarımızdan kopmuş kardeşlerimize özel önem ve öncelik veriyoruz.

Dört bir yanımızda yaşanan hadiseler AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin kilit taşı olduğunu göstermiştir. Ülkemizin 2023 hedeflerini hayata geçirebilecek yegane vizyonun AK Parti ve Cumhur İttifakı’nda olduğu anlaşılmıştır.

Bu süreç muhalefetin ve 28 Şubat ittifakının kendi menfaatlerinden ve hırslarından başka hiçbir gayelerinin millete ve memlekete hizmet olduğunu, hiçbir amaçlarının olmadığını ortaya çıkarmıştır.

Coğrafyamız kan ağlarken, komşularımız savaşırken hemen yanı başımızda, çocuklar, kadınlar ölürken, tüm dünya son yarım asrın en büyük ekonomik kriziyle boğuşurken muhalefetin ve 6 +1’li masanın birbirlerine gol atmak, sosyal medyada birbirlerine ayar vermektir. Sadece geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmalar bile zillette izzet aranamayacağını bir kez daha ispatlamıştır.

Özellikle milletimiz masayı kimin kurduğunu, kimin yönlendirdiğini, hangi kirli pazarlıkların döndüğünü gayet iyi biliyor.

Ülkenin hayrına adım atamayacaklarını insanımız çok iyi görüyor. Vatandaşlarımız, 6’lı masanın her gün bir yenisi patlayan skandallarını, bol entrikalı, aldatmacalı, yalan, ihtiras ve ihanet dolu bir pembe dizi gibi kimi zaman gülerek ve utanarak takip ediyor.

"28 Şubat ittifakı Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyecek"

Sürekli kavga eden, sürekli kapris ve kumpas peşinde koşan 28 Şubat ittifakı Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir.

Türk milletinin demokratik kazanımlarına el koymak isteyenler yine kaybedeceklerdir. Bize düşen sadece daha çok çalışmak, daha fazla sahada olmaktır. Türkiye'de siyasetin adresi de merkezi de AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Türkiye için hayal kuran tüm insanlarımıza AK Parti çatısı altında yer vardır. Biz 11.5 milyona ulaşan üye sayısı ile biz aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ailesiyiz.

"Gelin ahdimizi yenileyelim"

Gelin; büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım. Gelin ahdimizi yenileyelim. Kalplerimizi birbirine çok sıkı bir şekilde kenetleyelim.

Son yıllarda Ramazan aylarını ya salgın, ya savaş ya da Müslümanlara yönelik saldırıların altında yaşıyoruz. Bu Ramazan'ı da kuzeyimizdeki kanlı savaşın trajik görüntüleri eşliğinde karşıladık. Son günlerde de Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine yönelik yeni saldırılar sebebiyle yüreklerimiz bir kez daha dağlandı. İsrail'den görüştüğümüz her lidere Kudüs'ün statüsü konusundaki hassasiyetlerimizi daima açıkça söyledik, söylüyoruz. Uluslararası toplumu Filistinlilere yapılan haksızlıklara karşı duyarlı olmaya davet ettik, etmeyi de sürdüreceğiz. Bu sorunun maiyeti ve yol açabileceği felaketler bilindiği halde kasıtlı olarak bu şekilde davranılıyorsa o zaman işin içinde başka hesaplar var demektir.

"İsrail’le siyasi - ekonomik ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka, Kudüs davası başkadır"

Her ne kadar Mescid-i Aksa’nın 1969 yılında alçakça yakılmaya çalışılmasının ardından kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı dahi bu meseleye yeteri kadar sahip çıkmıyor olsa da biz kendi tarihimizin, inancımızın gereğini yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

Küresel ve bölgesel ihtiyaçların gereği olarak İsrail’le siyasi - ekonomik ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka, Kudüs davası başkadır.

Tüm dünya sussa bile biz Kudüs davamızı en yüksek sesle sürdüreceğiz. Filistin Devlet Başkanı, BM Genel Sekreteri, Ürdün Kralı ile İsrail Cumhurbaşkanı ile yaptığım telefon görüşmelerinde bu konudaki tavrımızı kendilerine ifade ettik. Temennimiz şu mübarek günlerde Kudüs'te yaşanan zulmün son bulmasıdır.

Pençe-Kilit Harekâtı

TSK harekâtlarına bir yenisini daha ekledi. Ayın 17'sinden itibaren süreç devam ediyor. Terör örgütünün ülkemize karşı saldırıları için üslenme bölgelerine yönelik kara ve hava unsurları vasıtasıyla kapsamlı operasyon başlatıldı. Şehit olan 2 kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Harekâtla amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünün tasallutundan arındırmak hem de sınır güvenliğimizi garanti altına almaktır. Türkiye'nin tek amacının sınırlarının güvenliğini sağlamak olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Irak’ta olduğu gibi Suriye’de de aynı gaye ile hareket ediyoruz. Bu noktaya bir anda gelmedik. Yaklaşık 40 yıllık terörle mücadelemizde, uzunca bir süre komşularımızın kendi sınırları içerisindeki terör örgütlerinin üstesinden kendilerinin gelmesini istedik ve bekledik. Maalesef biz içeride ne yaparsak yapalım sınır dışında toplanan, eğitilen, ülkemize sızdırılan teröristlerin kökünü tam manasıyla kazıyamadık. Döktükleri kan sürekli arttı. Bir süre önce terörle mücadele konseptimizi değiştirdik. Terör örgütleriyle mücadelemizi doğrudan kaynaklarına, inlerine doğru genişlettik. Bu stratejinin etkilerini de kısa sürede gördük. Sızmaları ve kaçışları büyük ölçüde engelledik. Irak'ta terörle mücadelemize destek veren merkezi hükümet ve bölgesel yönetime teşekkür ediyoruz.

"Kandil diye bir yer kalmayınca bu parti görünümlü terör örgütü payandasının da varlık sebebi ortadan kalkacak"

Suriye'nin bir kısmında palazlanmaya hazırlanan terör örgütünün başını da er geç ezeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yaptığımız operasyonlardan terör örgütü ve yandaşları dışında rahatsız olan kimse yoktur. HDP, terör örgütünün payandalığı dışında hükmi şahsiyeti olmadığını bir kez daha ispatlamıştır. İnşallah yakında Kandil diye bir yer kalmayınca bu parti görünümlü terör örgütü payandasının da varlık sebebi ortadan kalkacaktır.

28 Şubat ittifakının gizli ortağının yularının Kandil’in elinde olduğunu gösteren bu tavrının takdirini milletimize bırakıyorum.

Ülkemizi Çözüm Süreci gibi fırsatı dahi değerlendirmekten aciz bu yapının yükünden kurtarmak 2023’ün en önemli kazanımlarından biri olacaktır.

Türkiye gönül coğrafyası sınırlarını aşan bir ülkedir. Özellikle yakın bölgemizde yaşanan her kriz ve trajedide hiçbir çıkar hesabı gütmeksizin zalimlerin karşısında mazlumların yanında yer almayı bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Suriye’den Libya’ya, Ukrayna’dan Filistin’e kadar her konuda ilkeli bir yaklaşım sergiliyoruz. İnsani ve vicdanı önceliklerimizden asla vazgeçmiyoruz. Çevremizde ve dünyada ne olursa olsun bizim yerimiz gayet nettir. Bizde riyakarlık yok, ne düşünüyorsak onu söylüyoruz, ne söylüyorsak onu yapıyoruz. Böyle olduğu için de savaşan tarafların bile saygısını, güvenini kazanan bir ülke konumundayız. Bununla kalmıyor, son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı ve özgüvenin üzerinde yeni hedeflere doğru yol alıyoruz.

"Elbette sorunlarımız, sıkıntılarımız, sancılarımız var"

Ekonomik potansiyelimizi de harekete geçirdiğimiz bir dönemdeyiz. Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla büyütmeye devam ediyoruz. Elbette sorunlarımız, sıkıntılarımız, sancılarımız var. Hepsinin de farkındayız, her biri üzerinde çalışıyoruz

Geçmişte bu ülkeyi vesayetin, terör örgütlerinin pençesinden nasıl kurtardıysak bunları da aynı şekilde çözüme kavuşturacağız.

"Yaşadığımız sıkıntılar şükürsüzlüğe, manevi isyana sürüklerse asıl felaketimiz işte o zaman başlar"

Güney komşumuz Irak can imtihanını 2 milyonla, Suriye bir milyonla verdi. Şimdi Ukrayna aynı imtihanla yüzleşiyor. Terörle mücadelede imtihanımızı 40 bin canımızı toprağa vererek geride bıraktık.

Yaşadığımız sıkıntılar şükürsüzlüğe, manevi isyana sürüklerse asıl felaketimiz işte o zaman başlar. Her karışında can ve mal güvenliğinin olduğu bir ülkede yaşıyoruz.

"Hamdolsun çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği bir ülkede yaşıyoruz"

Hamdolsun çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye'nin yarınını kurtaracak adımları atıyoruz. Hükümete geldiğimizden günden beri hep insanlarımızın gelirlerini arttırmanın peşinde olduk. Ne zaman bir sıkıntı ortaya çıksa ülkenin tüm imkânlarını insanlarımızın lehine seferber ettik. Salgın sürecinde yaptıklarımız ortadadır. Karadeniz'deki savaş ise küresel ekonomide yaşanmakta olan sarsıntıyı daha da derinleştirdi. Bize düşen önce birliğimize, beraberliğimize, 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sarılmaktır. Biz işimize bakıyoruz. İnşası süren eserleri tamamlayıp hizmete açıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün o muhteşem manzarası hâlâ aklımızdadır. Müjdelerimizi birer birer milletimizle paylaşıyoruz.

Allah’a hamdolsun milletimiz için bir an olsun hizmetten, üretmekten, çalışmaktan geri durmuyoruz. Bütün imkanlarımızla milletimizin yanında olmayı sürdürüyoruz.

YUVAM tasarruf hesapları

Bugün de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ve dostlarımıza yönelik yeni bir uygulamanın haberini kamuoyuna duyurmak istiyorum. YUVAM adını verdiğimiz bu tasarruf hesapları işçi dövizlerinden farklı olarak kur koruması dahil içinde pek çok yeniliği barındıran finansal araçtır.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, mavi kart sahiplerinin, bankalarımızda hesap açtırma şartlarına sahip yabancı ülke vatandaşlarının yararlanabileceği YUVAM hesabı döviz cinsinden yüzde 4 getiri garantisi veriyor.

Türk Lirası olarak açılacak hesaplar için de oldukça yüksek gelir vadeden bu hesaplar vatandaşlarımızın ülkeleriyle bağlarını canlı tutmalarını da sağlayacaktır."