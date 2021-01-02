Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Hiçbir kadın vitrin süsü değildir, kadınlar arzu ettikleri gibi giyinirler, bu tartışma artık Türkiye gündeminden çıkmalı

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan da yılın ilk günü vatandaşlarına sıcak sevgi dolu bir mesaj verebilirdi. Ama bir TV programındaki bir tartışmadan yola çıkarak CHP'yi tekrar başörtüsü üzerinden suçlaması akıl alacak şey değil. Yeni bir yıla girmişiz, bari sevgiden, saygıdan söz et. Pandemi var, ekonomik sıkıntılar var... Ama onun üzerinden fırsat bilip CHP'yi suçluyor. Ama nedeni şu aslında Erdoğan gündem yaratmıyor. Erdoğan'ın bütün hayatı CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu. Nasıl ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu zor duruma sokarım? Sokamazsın kardeşim. Ben yeri geldiğinde CHP'yi de eleştiren birisiyim, insanlar hata yapabilirler, kurumların da eksiği yanlışı olabilir" diye konuştu.

Muğla’da Pınar Gültekin’in öldürülmesinin ardından baba Sıddık Gültekin'in CHP'li vekil Süleyman Girgin'in "Bana davadan vazgeç dedi" iddiası hakkında da konuşan Kılıçdaroğu, “Milletvekilinin HTS kayıtları istendi. Başsağlığı dilediğini söylüyor milletvekili. Tüm kayıtlar istenebilir. Bizde takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

"Kadınlar arzu ettikleri gibi giyinirler"

"Bizim konuşmalarımızı havuz medyası diye tanımladığımız medya vermiyor, vermediği için de Erdoğan da onları izlediği için benim hiç konuşmadığımı sanıyor. Oysa ben konuştum, düşüncemi söyledim. 'Konuşmadı' diyor, konuştum. Bu tartışma artık Türkiye'nin gündeminden çıkmalı. Kadınlar arzu ettikleri gibi giyinirler, bizim görevimiz siyasetçi olarak herkese saygı duymak. Biz kimsenin kimliği ile yaşam tarzı ile uğraşmıyoruz.

"Sadece Adalet Yürüyüşü'ne baksa görecekti"

"Çıkıp özür dilemesi lazım bütün kadınlardan. Hiçbir kadın vitrin süsü, konusu değildir, olamaz. O kadar çok kişi var ki, Erdoğan sadece Adalet Yürüyüşü'ne baksa görecekti.

Vaizelerle toplantı da yaptım 2-3 sene önce. Zaman zaman yapıyorum. Bizim bu toplantılar genelde 2-2,5 saat süren toplantılar ve genelde 25 kişiden fazla olmaz. Benim de öğreneceğim çok şey var. Önyargılardan arınmamız lazım.

Benim için bu konu kapanmış bir konudur, boşuna tartışıyoruz. Ben senin giyimine, inancına saygı duyuyorum. Dostlarımızla beraber iktidara geleceğiz, bizim kimsenin yaşam tarzıyla uğraşacak zamanımız yok uğraşmayacağız da.

"Milyarlarca dolar Londra'daki bir tefeciye gidiyor"

"Erdoğan'ın bir amacı var zaten. O amacı ben biliyorum. Devletin zenginleşmesi, insanların işsiz olmaması bunlarla Erdoğan'ın bir ilgisi yok. Erdoğan bu işleri bırakmış vaziyette. Erdoğan tümüyle sarayında oturuyor, kendi hayal dünyasında yarattığı bir Türkiye var, saraya baktığı zaman herkesin 4-5 maaşı var. Erdoğan sarayın dışına çıkabilir mi? Geçen fırından ekmek alıyor, kaç araçla gidiyor kaç polisle gidiyor oraya? 3 bin polisle.

(Yeni bir adalet yürüyüşüne ihtiyaç var mı?) Yok hayır. Bugünkü tablo geçtiğimiz tablodan biraz daha ağır, her geçen gün ağırlaşıyor. Milyarlarca dolar Londra'daki bir tefeciye gidiyor. Bu milletin ağzındaki lokmadan alıyorlar vergiyi.

"Erdoğan seçim yapılsa kazanamayacağını bildiği için süreci uzatıyor"

"Erdoğan seçim yapılsa kazanamayacağını bildiği için süreci uzatıyor. Yoka hemen seçime gider. Her şeye dolar üzerinden zam yapılıyor. Maaşları da dolara endeksle o zaman. Ne yerli ne milliler. Kendi vatandaşına bile dolarla borçlanıyor. Devlet kendi vatandaşına dolar üzerinden borçlanır mı?

"Önümüzdeki seçim demokrasiden yana olanlarla olmayanların seçimi olacak"

"Önümüzdeki seçim demokrasiden yana olanlarla olmayanların seçimi olacak. Demokrasiden yana olanlalar meclisin güçlenmesini yürütme organının güçlenmesini istiyorum. Adalet dağıtacak insanların temiz olması gerektiğine inanıyorum.

Demirtaş ve Kavala yorumu

"Kişileri yargıdan bağımsız siyaset kurumu tarafından düşman olarak belirlemişse, yargıyı da siyasetçi kullanmaya başlamışsa bunun gibi olaylar olur. AYM kararına yerel mahkeme uymuyor ve uymayan terfi alıyor. Demirtaş, Kavala ve KHK ile atılanlar var. Bakıldığı zaman hak arıyorlar insanlar. Beraat edip atanamayanlar var."