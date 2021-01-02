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Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Hiçbir kadın vitrin süsü değildir, kadınlar arzu ettikleri gibi giyinirler, bu tartışma artık Türkiye gündeminden çıkmalı

02 Ocak 2021 16:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Vitrin mankeni gibi başörtülü kadınları yanına alarak vatandaşı kandırdığı" yönündeki sözlerine ilişkin olarak, "Hiçbir kadın vitrin süsü, konusu değildir, olamaz. O kadar çok kişi var ki, Erdoğan sadece Adalet Yürüyüşü'ne baksa görecekti" dedi. Kılıçdaroğlu, "Aslında Erdoğan gündem yaratmıyor. Erdoğan'ın bütün hayatı CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu. Nasıl ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu zor duruma sokarım? Bu tartışma artık Türkiye'nin gündeminden çıkmalı. Kadınlar arzu ettikleri gibi giyinirler, bizim görevimiz siyasetçi olarak herkese saygı duymak. Biz kimsenin kimliği ile yaşam tarzı ile uğraşmıyoruz" diye konuştu. 

TIKLAYIN - Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi adeta vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi aldatmıyor

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