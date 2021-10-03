Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi'nin uygun olduğunu ve sayılarının arttırılacağını söylemesiyle ilgili Twitter hesabından tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslenerek, "Senin tek adamcılığındır ülkeyi bu hale sokan. Üstelik her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun." dedi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Halkımız market sepeti yapmak için kredi çekiyor; domatesi, biberi krediyle alıyor. Yemin olsun ki, zamlarla mücadelemiz bu kış çok sert geçecek. Yedirmeyeceğiz fakiri fukarayı sizin şaşaalı saraylarınıza. Zam peşinde koşan şirketler, bizim iktidarımızda unutsunlar kendilerini.

Bu durumun yegâne kaynağı sensin Erdoğan. Senin tek adamcılığındır ülkeyi bu hale sokan. Üstelik her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun. Fiyatlar düşsün istiyorsan eğer, seçime gel! Seni tarihe gönderdiğimizde göreceksin tüm fiyatların nasıl düştüğünü."

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Ne olmuştu?

Erdoğan, Kısıklı'da ailesiyle birlikte markete girmiş, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer." demişti.