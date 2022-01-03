Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a enflasyon tepkisi: Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kapılarını kapatarak kendisini içeri almayan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı enflasyon rakamıyla ilgili, “Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek” dedi. Ana muhalefet lideri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın!” diye seslendi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“TÜİK yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36,08 seviyesinde ilan etti. Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek. Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın!

Bu arada metal sanayicileri, emekçilere %17 zam teklif etmişsiniz. Bu TÜİK'ten bile beter teklifinizi not ettik. Köleniz değildir emekçiler, bu gayriciddi tavrınızdan hemen vazgeçin ve emekçilerin alın terlerinin karşılığını verin. Pazarlıkları yakından izliyoruz, bilginiz olsun.”

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