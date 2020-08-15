Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Böyle bir aymazlığı tarih bile yazmamıştır!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP Yunan medyasının ağzıyla konuşmayı tercih etmiştir" sözleriyle partisini hedef alan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, "Dışişleri Bakanlığını tümüyle devre dışı bırakacaksın, kadim dostumuz olan Mısır'ı düşman ilan edeceksin, sosyete damat Doğu Akdeniz'deki karbon yatakları için ‘Orada çok ciddi bir rezerv şu an itibarıyla yok' diyecek ve sen utanmadan, sıkılmadan Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlayacaksın… Böyle bir aymazlığı tarih bile yazmamıştır" yanıtını verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın “CHP, Yunan medyasının ağzıyla konuşuyor” sözlerine Twitter hesabından sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun “Yönetilemeyen Türkiye” başlığıyla yaptığı paylaşım şöyle:

"Dış politikada; Dışişleri Bakanlığı’nı tümüyle devre dışı bırakacaksın. Rüşvet alanları büyükelçi yapacaksın. Kadim dostumuz olan Mısır’ı düşman ilan edeceksin. Sosyete damat Doğu Akdeniz’deki karbon yatakları için ‘Orada çok ciddi bir rezerv şu an itibariyle yok’ diyecek. Ve sen utanmadan, sıkılmadan Cumhuriyet Halk Partisi’ni suçlayacaksın. Böyle bir aymazlığı tarih bile yazmamıştır. Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor…"

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, "Bölgemizi kardeş kavgasına sürüklemeye çalışanlar, Türkiye'nin politikalarından rahatsız oluyorlar. Bizim haklarımıza sahip çıkmamızdan rahatsız oluyorlar. Ülkemizin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini garanti altına alması iç ve dış politikada turnusol kağıdına dönüşmüştür. CHP Yunan medyasının ağzıyla konuşmayı tercih etmiştir. CHP'li vatandaşlarımız oy verdikleri partilerinin savrulmasını sandıkta soracaktır. Bizim için önemli olan CHP'nin ve diğerlerinin savunduğu tezler değil, milletimizin nasıl baktığıdır. 83 milyonun tamamı devletimizin attığı adımları desteklemektedir" ifadelerini kullanmıştı.

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