Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı döneminde CHP'li vekilin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz sorusunu "Orada ciddi bir rezerv yok" diye yanıtlamış!

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı sırada 9 Şubat 2016'da TBMM'nin resmi tutanaklarında yer alan konuşmasında, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun "İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanlılar ve Mısır birlikte işletmeye çalışıyorlar, biz devre dışı kaldık uzun zamandan beri…" sözlerine yanıt olarak, "Bülent Bey, zannediyorum siz demiştiniz "Ciddi bir rezerv var" diye. Orada çok ciddi bir rezerv şu an itibarıyla yok." dediğini yazdı.

Berat Albayrak, Bülent Kuşoğlu'nun "Dünyada 2. büyük rezerv olduğu söylendi bir ara" sözlerine yanıt olarak da, "Söylenenler var ama ispatlanan, onaylanan uluslararası kriterde bir rakam yok ama ciddi bir gaz var mıdır, bu, Türkiye'ye bir alternatif midir, pazar oluşturabilir mi, Avrupa arz güvenliğiyle ilgili değerlendirilmesi gereken bir kaynak mıdır bilinmiyor…" ifadelerini kullandığını dile getirdi.

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