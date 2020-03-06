Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk dava

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın dün yaptığı açıklamada söylediği, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 5 kuruşluk dava açacağı sözlerinin ardından, Kılıçdaroğlu'nun avukatı bugün dava dilekçesini verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Erdoğan'a kendi sözleriyle yanıt vermesinin ardından Meclis'te kavga çıkmış, milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etmişti. Ardından Özkoç'un dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçilmişti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımla AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Hain, şerefsiz, haysiyetsiz, alçak" gibi hakaretleri Kılıçdaroğlu'na yönelttiği için 5 kuruşluk dava açtıklarını duyurdu ve "Hesap soracağız" dedi.