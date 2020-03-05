Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Grup Başkan Vekili Özkoç'a 1 milyon liralık manevi tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan, Özkoç için suç duyurusunda da bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasını eleştirenlere yönelik "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini fitneyle iftirayla lekelemeye çalışan kim olursa olsun haysiyetsizdir, şerefsizdir, alçaltır, haindir" sözlerinin ardından mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Bizim şehitlerimize, 'kelle' diyen kişi haysiyetsizdir, şerefsizdir, onursuzdur, vatan hainidir" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve edepsiz açıklamaları nedeniyle, Engin Özkoç aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtık. Ayrıca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulunduk" dedi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Özkoç hakkında, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatmıştı.

Öte yandan CHP'li Engin Özkoç'un dün düzenlediği basın toplantısında söylediği "Şehitlerimize 'kelle' diyen kişi haysiyetsizdir, şerefsizdir, onursuzdur, vatan hainidir" sözleri sonrası TBMM Genel Kurulu'nda konuştuğu sırada milletvekilleri arasında kavga çıktı. AKP'li ve CHP'li vekiller arasında çıkan kavgada, birbirlerine yumrukla saldırdığı görülen vekillerin bazılarının yere düştüğü görüldü. Kavga sonrası oturumu 10 dakika ara verildi.