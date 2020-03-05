CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, hakkında fezleke düzenleyen savcıyı HSK’ya şikâyet etti

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenleyen Savcı Hamza Yokuş'u siyasi tavır sergileyerek "görevi kötüye kullandığı" gerekçesiyle Hâkimler Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet etti

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Meclis’te yaptığı konuşmadan sonra hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla” dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenleyen Ankara Cumhuriyet Savcısı Hamza Yokuş’u, “Anayasayı bile bile çiğneyerek siyasi tavır sergilediği” gerekçesiyle HSK’ye şikayet etti.

ANKA'nın haberine göre Özkoç, HSK’ye verilen şikâyet dilekçesinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup konuşmasında CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “kabul edilmez biçimde hakaretler savurması” yanıt vermek için basın toplantısı düzenlediğini anımsattı.

Bunun üzerine savcının “Anayasa’nın 83 maddesine aykırı bir biçimde soruşturma başlatıldığı ve bu durumu basın duyurusu ile kamuoyu ile paylaşıldığı” belirtilen dilekçede, bu konuda Adalet Bakanlığı’nın genelgesi olduğu vurgulandı.

Savcı’nın hem Anayasa hem de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün genelgesini açıkça ihlal edilerek suç işlediği savunulan dilekçede, “Şikayet edilen Savcının bu hükümleri bilmeme olasılığı bulunmamaktadır. Aksine siyasi güdülerle görevinin gereklerine aykırı davrandığı ve dolayısıyla Görevi Kötüye Kullanma Suçunu işlediği sabittir” denildi.

Dilekçede, Savcı Hamza Yokuş hakkında “disiplin ve Görevi Kötüye Kullanma Suçundan Ceza Soruşturması başlatılması” talep edildi.

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasını eleştirenlere yönelik "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini fitneyle iftirayla lekelemeye çalışan kim olursa olsun haysiyetsizdir, şerefsizdir, alçaltır, haindir" sözlerinin ardından mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Bizim şehitlerimize, 'kelle' diyen kişi haysiyetsizdir, şerefsizdir, onursuzdur, vatan hainidir" demişti.

Özkoç ayrıca, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Erdoğan'ın BOP eş başkanı olduğunu söylediği videoyu izleterek Kimmiş eş başkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. İslâm aleminde, ABD'nin emperyalist çıkarlarına uygun hareket eden ve Müslümanların katledilmesini sağlayan kişiye ne denir? Haysiyetsiz denir, onursuz denir, şerefsiz denir, hain denir." ifadelerini kullanmıştı.

Özkoç'un basın toplantısının ardından TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında AKP'li ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP Grup Başkanvekili Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla resen soruşturma başlatmıştı.