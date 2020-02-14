Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 15 Temmuz ve Gülen yapılanmasıyla ilgili yedi soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz darbe girişimi ve Gülen yapılanmasıyla ilgili Twitter üzerinden yedi soru yöneltti.
"Milletim adına soruyorum... Erdoğan, cesaretin varsa cevap bekliyorum" diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a şu soruları yöneltti:
- 215 bin 92 kişilik ByLock listesi neden açıklanmıyor?
- Darbe başarı olsaydı FETÖ'cüler kimleri başa getirecekti? Hangi görevde kimin olacağının listesi neden açıklanmıyor?
- Darbe gecesi bakanlar, üst düzey yöneticiler, parti liderleri neredeydi? HTS kayıtları neden açıklanmıyor?
- FETÖ soruşturmasını yapan savcılar neden görevden alındı?
- MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı'nın 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'na gelip sorulara yanıt vermesini neden engelledin?
- Komisyonun hazırladığı rapor neden açıklanmıyor?
- FETÖ borsasını kuranlar arasında senin avukatların da var, avukatlarının mal varlıkları neden incelenmiyor?