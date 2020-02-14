Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 15 Temmuz ve Gülen yapılanmasıyla ilgili yedi soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz darbe girişimi ve Gülen yapılanmasıyla ilgili Twitter üzerinden yedi soru yöneltti.

"Milletim adına soruyorum... Erdoğan, cesaretin varsa cevap bekliyorum" diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a şu soruları yöneltti: