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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon tepkisi: Şahsım ve şürekası ülkeyi bitirmeye kararlı ama biz buradayız, bazı önemli adımlar atacağız

TÜİK'in açıklamasına göre enflasyon aylık yüzde 2,39 artarken, yıllık yüzde 19,89 olarak gerçekleşti

03 Kasım 2021 12:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yıllık enflasyonu yüzde 19,89 olarak açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda, gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu söylerken, "Şahsım ve şürekası ülkeyi bitirmeye kararlı ama unuttukları bir şey var. Biz varız ve buradayız" dedi. 
 
CHP lideri, enflasyon rakamlarına tepki gösterdiği Twitter paylaşımında, "TÜİK 'Enflasyon yüzde 19.89' demiş. Halk çarşı pazarda gerçeği net görüyor. Gerçek enflasyon yüzde 40'ın üzerinde. Şahsım ve şürekası ülkeyi bitirmeye kararlı ama unuttukları bir şey var. Biz varız ve buradayız. Benim en önemli meselem halkımın sofrasıdır. Bazı önemli adımlar atacağız" ifadesini kullandı.
 
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