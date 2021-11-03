Enflasyon ekimde yıllık yüzde 19,89'a yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksini (TÜFE) açıkladı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 2,39 artarken, yıllık yüzde 19,89 olarak gerçekleşti. Enflasyon eylülde aylık yüzde 1,25, yıllık ise 19,58 olarak açıklanmıştı. Piyasalarda genel kanı enflasyonun yüzde 20'nin üzerinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon ise (c endeks) yıllık yüzde 16,82'ye geriledi. Çekirdek enflasyon bir önceki ayda yüzde 16,98 seviyesinde gerçekleşmişti.

Gıda enflasyonu yıllık yüzde 27,41

Yıllık bazda bakıldığında; en düşük artış yüzde 5,29 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 7,88 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,12 ile eğlence ve kültür olarak gerçekleşti.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 27,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,23 ile lokanta ve oteller ve yüzde 23,03 ile ev eşyası oldu.

Aylık en yüksek artış giyim ve ayakkabıda

Ekimde aylık bazda bakıldığında; en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,17 ile eğitim, yüzde 0,51 ile eğlence ve kültür ile haberleşme olarak kaydedildi. Buna karşılık, 2021 yılı ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 7,56 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,97 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 2,43 ile ulaştırma olarak gerçekleşti.