Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi eleştiren Erdoğan'a yanıt: Sen ülkenin mahallelerini satmış birisin; beka kim, sen kim!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisini hedef alan sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, sen ülkenin mahallelerini satmış birisin. Beka kim, sen kim!” dedi.

Erdoğan, partisinin Mersin’de düzenlenen genişletilmiş il toplantısında yaptığı konuşmada, ana muhalefet partisi CHP’yi hedef almış; “Son günlerde yaşananlar muhalefetin Türkiye'nin bekası, esenliği, refahı gibi bir derdi olmadığını göstermiştir. Muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu hepimiz gördük, bunların bırakın ülkeyi belediyelerini dahi yönetme becerilerinin olmadığına şahit olduk. Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa altında ezildiler" ifadelerini kullanmıştı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu da Erdoğan’ın eleştirilerine kişisel sosyal medya hesabı Twitter’dan yanıt verdi. CHP lideri şunları yazdı:

“Erdoğan ‘Muhalefetin Türkiye bekası, refahı derdi yok’ demiş. Erdoğan, sen ülkenin mahallelerini satmış birisin. Beka kim, sen kim! Emperyalistler oturdukları yerden demografimizi değiştirdiler. O sattığın mahallelere in, orada görürsün refahı. Saray hayatı sana iyi gelmiyor.”