Erdoğan'dan CHP'ye: En temel belediye hizmetlerini dahi yerine getirmeyen bir beceriksizlikle muhatabız, artık illerde sular akmıyor sular

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yönetimindeki belediyeler üzerinden CHP'ye yüklenirken, "Millete verdikleri sözlerin hiçbirini hayata geçiremediler. Artık illerde sular akmıyor sular. En temel belediye hizmetlerini dahi yerine getirmeyen bir beceriksizlikle muhatabız" dedi.

AKP Mersin İl Danışma Toplantısına katılan Erdoğan, muhalefeti de hedef aldığı konuşmasında "Muhalefetin gündeminde bühtan engellemek, takoz olmak var, onların gündeminde ötekileştirmek, ülkeyi germek var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Son günlerde yaşananlar muhalefetin Türkiye'nin bekası, esenliği, refahı gibi bir derdi olmadığını göstermiştir. Muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu hepimiz gördük, bunların bırakın ülkeyi belediyelerini dahi yönetme becerilerinin olmadığına şahit olduk. Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa altında ezildiler" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Yaklaşık 2,5 yıl sonra tekrar tarımın, güneşin, tabii güzelliklerin şehri Mersin'de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Dün Ahi Evran'ın ve Neşet Ertaş'ın şehri Kırşehir'deydik. Daha önce Kahramanmaraş'ta, Rize'deydik. Salgın şartlarının hafiflemesiyle illerimizi ziyaret ediyor, insanımızla hasret gideriyoruz.

Yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış heyecanını vatandaşlarımızla yaşıyoruz. Ülkemizin farklı illerinde hizmet, eser ve tesisinin açılışını yaptık. Yeni Yargıtay binamızı hizmete aldık. Bir taraftan yangın ve sel felaketleriyle mücadele ederken, diğer taraftan Akıncı'nın teslimatını MSB Ay Yıldız Projesi temel atmasını gerçekleştirdik. Pakistan Cumhurbaşkanıyla MİLGEM ilk gemi denize indirme ve açık deniz karakol gemisi sac kesim törenine iştirak ettik. Eğitimden çalışma hayatına, ulaşımdan spora kadar birçok alanda açılışlar, kabuller gerçekleştirdik. Yan gelip yatmak yok.

Milletimizle kucaklaşmak için tüm şartları zorladık. Sıkıntılarla karşılaşsak da ya yol bularak ya yol açarak ülkemize hizmet etmeyi sürdürdük. Muhalefet ana başkanı evinin odaları arasında dolaşırken biz Türkiye'yi geziyoruz. Muhalefet belli illere hapsolmuşken biz 84 milyonun tamamına ulaşıyoruz. Muhalefet sen-ben kavgasında vakit öldürürken biz gece gündüz koşturuyoruz. Onların gündeminde yalan terörü, yıkım, engel, takoz olmak var. Türkiye'yi eski karanlık gündemine döndürmek var. Yasak var, ötekileştirme var. Onların gündeminde milletimizin değerlerini aşağılamak, demokratik kazanımları gasp etmek var. Elinde çekiçten başka bir şey bulunmayan tüm sorunları çivi olarak görürmüş. Bunların slogandan, tahrik ve tahkirden başka bildikleri yok.

Pazar günü ABD'deyiz. Pazartesi günü New York'ta BM'nin tam karşısında 36 katlı Türk Evi'nin açılışını da yapacağız. Tam BM'nin karşısında. Hamdolsun bu da bize nasip oldu.

Son günlerde yaşananlar muhalefetin Türkiye'nin bekası, esenliği, refahı gibi bir derdi olmadığını göstermiştir. Muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu hepimiz kurduk, bunların bırakın ülkeyi belediyelerini dahi yönetme becerilerinin olmadığına şahit olduk. Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa altında ezildiler. Millete verdikleri sözlerin hiçbirini hayata geçiremediler. Artık illerde sular akmıyor sular. En temel belediye hizmetlerini dahi yerine getirmeyen bir beceriksizlikle muhatabız.

İnsan aklını kullanarak yanlışı doğrudan, kötüyü iyiden, zulmu adaletten ayırma kabiliyeti ile donatılmıştır. Yanlışı varsa düzeltmek her bireyin yapması gereken asgari görevdir. Ama karşımızdakilerde ne böyle bir dert ne de hatalarıyla yüzleşecek bir erdem görüyoruz. Onları bitmez tükenmez kayıkçı kavgalarıyla baş başa bırakıp işimize bakıyoruz.

Onlar anlasa da anlamasa da biz Türkiye'yi büyütmeye, insanımızın refahını ve huzurunu artırmaya çalışıyoruz. Onlar destek verse de vermese de biz ülkemizin itibarını yükseltmeye, Türkiye'yi dünyanın güçlü bir ülkesi yapmaya devam ediyoruz.

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim mücadelemiz ülkemizi aydınlık yarına taşıma mücadelesi... Bizim tüm çabamız milletimizin birlik beraberliğini kardeşliğini korumak ve güçlendirmek içindir.

İnsanımızın içten söylediği 'Allah razı olsun' ifadesi dünyadaki tüm makamlara değişilmez.

Birileri diyor ki Z kuşağı, Y kuşağı muhalefetin yanında... Burada burada! Gençlerimizin ışıldayan gözlerinde şahit olduğumuz umut ve özgüveni hiçbir makama, özgüvene değişmeyiz. Biz bu aziz millete hizmetkar olmaktan, milletimize aşkla hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

Bizim nazarımızda insanı meşrebine, inancına, diline göre ayırmak da yoktur. Bizim tasavvurumuzda şehirleri oy rengine göre belirlemek yoktur. 81 vilayetimizin tamamı 84 milyonun her ferdi bizim gözümüzde aynıdır, aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır.

Muhalefetin içinde bulunduğu siyasi tükenmişlik bize referans olmaz. Muhalefetin ayrımcı politikası, çapsızlığı bize istikamet çizemez. Bizim ölçümüz başkaları değil, ilkelerimiz ve kadim değerlerimizdir. Biz hizmet götürürken oy oranına değil ihtiyaca bakarız, yatırım yaparken kökene değil şehirlerin durumuna bakarız. 19 yıl iktidarda olmak üzere tam 20 yıldır hiçbir ayrım yapmadan siyasi tercihine, etnik kökenine aldırmadan tüm Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Ülkemizin ayağına taş değmesin, milletimiz sıkıntıya girmesin diye gecemizi gündüzüme katıyoruz.

Bizim aşkımız milletimize! Ülkemize eser kazandırmaktan başka hiçbir derdimiz, aşkımız yok.

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'te inşallah Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini de gerçekleştireceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023'te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bunun için şimdiden planlı, programlı, aktif bir şekilde çalışmaya başlamalı, önümüzdeki süreyi en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.

Biz diğerleri gibi lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz.

Alnımız ak, başımız dik, gönlümüz refahtır. Her eleştiriye anında cevap vereceğiz, her iftiraya, her karalamaya karşılık vereceğiz. Muhalefetin yalan terörünün üstesinden hakikatin güneşi ile geleceğiz. Ağır başlılıktan, kardeşlikten taviz vermeden bu mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz.

Ayrıntılar geliyor...