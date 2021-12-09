Kılıçdaroğlu'ndan "Bizim esas aldığımız TÜİK'tir" diyen TİSK'e: Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç’un, “TÜİK'in açıkladığı tüm rakamlar bizim için geçerlidir. Başka enflasyon açıklayan kurumlarda var ama bizim esas aldığımız TÜİK'tir” sözlerine tepki gösterdi. CHP lideri, “Evet, sizin neyi esas alacağınızı bildiğim için gittim TÜİK kapısına. Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere!” dedi.

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) ev sahipliğinde sona erdi. Toplantı sonrasında konuşan Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Nurcan Önder asgari geçim tutarına ilişkin olarak "TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. Türk-İş diyor ki, 'ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim' diyerek bu rakam da '3 bin 900’ün altına düşmez diyor" ifadelerini kullandı. TİSK Genel Sekteri Akansel Koç’un, “Bizim tavrımız devam ediyor çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyacağız. TÜİK'in açıkladığı tüm rakamlar bizim için geçerlidir. Başka enflasyon açıklayan kurumlarda var ama bizim esas aldığımız TÜİK'tir” ifadeleri ise tepki çekti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu Twitter hesabından Akansel Koç’un bu sözlerine şöyle tepki gösterdi:

“Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu asgari ücret zammı için “TÜİK'i esas alırız" demiş. Evet, sizin neyi esas alacağınızı bildiğim için gittim TÜİK kapısına. Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere!”