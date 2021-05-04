Kılıçdaroğlu'ndan alkol yasağı yorumu: Yaşam hakkına müdahaledir

Bazı illerde il hıfzıssıhha kurulu kararıyla alınan ve ancak Türkiye genelinde devam ettiği söylenen alkol satışı yasağı hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu yaşam hakkına müdahaledir" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, tam kapanma ile gelen yasaklara ve gündemde yerini koruyan 128 milyar dolar tartışmalarına değindi.
Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, demokratik hukuk devletinden uzaklaşıldığını belirterek “Türkiye genelge devletine dönüştürüldü” yorumunu yaptı ve 128 milyar dolar tartışmalarının da Türkiye’de ekonomik bağımsızlık ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi.
“128 milyar doları sormaya devam edeceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, tam kapanma dönemindeki alkol satışı yasağı hakkında ise, “Yaşam hakkına müdahale” yorumunu yaptı.
Son dönemde yayımlanan anketlere yönelik yapılan sunumu dinleyen Kılıçdaroğlu, “Türkiye yönetilemiyor, savruluyor. Demokratik hukuk devleti bir genelge devletine dönüştürüldü. Anayasa askıya alındı, Meclis itibarsızlaştırıldı. Yolsuzluklar ve israf olağan hale getirildi. Bunları gittiğimiz her yerde anlatmamız lazım” dedi.
Merkez Bankası’nın 128 milyar dolar rezerv tartışmalarına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, “128 milyar doları sormaya devam edeceğiz. Burada tüm yurttaşların hakkı var. Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı ve güvenliğini tehdit ediyor. Ekonomi zayıf kalıyor ve bütün dünya bunu biliyor. Kırılganlıklara açık hale geliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Gaziantep’te camiye yönelik polis müdahalesini de değerlendiren Kılıçdaroğlu’nun, “Cami bizim kutsalımızdır. Ne olursa olsun camide bu şekilde şiddet uygulanmamalı, biber gazı kullanılmamalıydı. Başka şekilde çözülebilirdi” yorumunu yaptı. Genel başkan yardımcılarının, 'memurluktan çıkarma' yetkisinin büyükşehir belediyelerinden alınarak İçişleri Bakanlığı’na verilmesi yönelik düzenlemeye ilişkin bilgilendirmesini dinleyen Kılıçdaroğlu, kurmaylarına, düzenlemenin iptali için Danıştay’da dava açılması talimatını verdi.
Ne olmuştu?
Türkiye'nin 17 gün boyunca tam kapanmaya gideceğinin açıklanmasının ardından, hafta sonları uygulanan içki satışı yasağının uygulanıp uygulanmayacağı da tartışma konusu olmuştu.
Genelgede alkollü içki satışı yasağına ilişkin herhangi bir madde yer almamasına rağmen, Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Genelgede 'alkol satışı yasak' diye bir ibare, madde dahi yok... Maalesef üzülerek söylüyorum; 17 Mayıs'a kadar ülke genelinde pandemi ve Ramazan ayı bahanesi ile alkol satışı yasaklanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.
27 Nisan'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tekel bayilerinin kapalı olup olmayacağı sorusuna "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" yanıtını verdi.
Hukukçular ve kamuoyu, söz konusu kararın hukuk aykırı olduğunu ve yaşam tarzına müdahale olduğunu savunmuş, duruma tepki göstermişti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de satış yasağına ilişkin genelge gelmediğini ifade ederek, "Ne yapacağız, biz kendi kendimize 'Yasal düzenleme yayımlanmadı ama yasak var' deyip kafamıza göre yasak mı uygulayacağız? Şu anda ülke olarak olmayan bir yasağı konuşuyoruz. Sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. Biz de mevzuat ne diyor diye baktık. Yasağı göremedik. Biz doğal olarak satmaya devam edeceğiz. Yasakla ilgili bir genelge yayımlanır da bize yazı gelirse o zaman gereğini yapar, tüm teşkilatımıza ‘yasak geldi, satmayın' deriz." açıklamasını yapmıştı.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı (TTBP) Özgür Aybaş, tam kapanmanın uygulanacağı 17 günde alkollü içki satışının yasaklanmasına ilişkin olarak, "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" dedi. İçişleri Bakanlığı ise, Aybaş'ın açıklamasından bir süre sonra, yaptığı açıklamada, "alkol yasağı" ile ilgili bir ifade kullanmadı; resmi açıklamalar dışındaki duyurulara itibar edilmemesini istedi.
Daha sonra Soylu, gazeteci Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada, alkol satış yasağının kalktığı yönündeki iddialara ilişkin olarak, "Doğru değil, tam kapanma boyunca devam edecek. Kısıtlamalar başladığında (14 Nisan) 63 bin olan vaka sayısını bugün 31 binlere getirdik. Demek ki aldığımız kararlar doğru..." dedi.