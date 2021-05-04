Kılıçdaroğlu'ndan alkol yasağı yorumu: Yaşam hakkına müdahaledir

Bazı illerde il hıfzıssıhha kurulu kararıyla alınan ve ancak Türkiye genelinde devam ettiği söylenen alkol satışı yasağı hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , "Bu yaşam hakkına müdahaledir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, tam kapanma ile gelen yasaklara ve gündemde yerini koruyan 128 milyar dolar tartışmalarına değindi.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, demokratik hukuk devletinden uzaklaşıldığını belirterek “Türkiye genelge devletine dönüştürüldü” yorumunu yaptı ve 128 milyar dolar tartışmalarının da Türkiye’de ekonomik bağımsızlık ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

“128 milyar doları sormaya devam edeceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, tam kapanma dönemindeki alkol satışı yasağı hakkında ise, “Yaşam hakkına müdahale” yorumunu yaptı.

Son dönemde yayımlanan anketlere yönelik yapılan sunumu dinleyen Kılıçdaroğlu, “Türkiye yönetilemiyor, savruluyor. Demokratik hukuk devleti bir genelge devletine dönüştürüldü. Anayasa askıya alındı, Meclis itibarsızlaştırıldı. Yolsuzluklar ve israf olağan hale getirildi. Bunları gittiğimiz her yerde anlatmamız lazım” dedi.

Merkez Bankası’nın 128 milyar dolar rezerv tartışmalarına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, “128 milyar doları sormaya devam edeceğiz. Burada tüm yurttaşların hakkı var. Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı ve güvenliğini tehdit ediyor. Ekonomi zayıf kalıyor ve bütün dünya bunu biliyor. Kırılganlıklara açık hale geliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep’te camiye yönelik polis müdahalesini de değerlendiren Kılıçdaroğlu’nun, “Cami bizim kutsalımızdır. Ne olursa olsun camide bu şekilde şiddet uygulanmamalı, biber gazı kullanılmamalıydı. Başka şekilde çözülebilirdi” yorumunu yaptı. Genel başkan yardımcılarının, 'memurluktan çıkarma' yetkisinin büyükşehir belediyelerinden alınarak İçişleri Bakanlığı’na verilmesi yönelik düzenlemeye ilişkin bilgilendirmesini dinleyen Kılıçdaroğlu, kurmaylarına, düzenlemenin iptali için Danıştay’da dava açılması talimatını verdi.